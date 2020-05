Pekarík: Nemôžem vyjsť z hotela. Do mojej izby nesmie ani upratovačka

Cez víkend sa po pauze zavinenej pandémiou nového koronavírusu reštartuje nemecká Bundesliga. Ako prvá z elitných líg sveta.

"Aj naši rodinní príslušníci si budú zapisovať do špeciálneho notesu, s kým sa každý deň stretli a na ako dlho," tvrdí obranca Herthy Berlín PETER PEKARÍK.

V rozhovore opisuje režim futbalistov a čo ich všetko čaká. Jeho tím bude potrebovať nielen dva autobusy, ale aj dve lietadlá.

V rozhovore sa dozviete aj: prečo Pekaríka neprekvapilo, že Nemci povolili reštart medzi prvými

prečo sa do tréningov zapojili aj mladí futbalisti z akadémie

ako vníma zákaz pľuvancov či spoločných gólových osláv

či je dobré, že tímy budú môcť striedať až päťkrát

čo vraví na kontroverzné správania Kaloua

Ste zavretí na hoteli, celá Bundesliga je krátko pred jej reštartom v karanténe. Ako by ste to opísali?

Rozumiem obavám kompetentných a nariadeniu takýchto prísnych opatrení. Je to mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Počas dohrania sezóny sú pripravené naozaj veľmi striktné a prísne hygienické predpisy, ktoré budeme musieť dodržiavať.

A to nielen my hráči, ale aj naši rodinní príslušníci. Trebárs si budú zapisovať do špeciálneho notesu, s kým sa každý deň stretli a na ako dlho.

Momentálne je celé mužstvo pred prvým zápasom v sedemdňovej povinnej karanténe, ktorá ma obmedziť kontakt s ostatnými ľuďmi a zamedziť tak riziku nákazy. Karanténu absolvujeme na hoteli v Berlíne. Presúvame sa len na tréningy do nášho tréningového centra a to v dvoch autobusoch, aby sme dodržiavali nariadené odstupy.

Čo to ešte obnáša?

Všade používame rúška či dezinfekcie, každý deň nám merajú teplotu a dvakrát do týždňa sme testovaní na koronavírus. Mužstvo je v tréningovom centre rozdelené do štyroch kabín a tie sa musia každý deň kompletne dezinfikovať.

Na sobotňajší zápas sa budeme pravdepodobne presúvať dvomi lietadlami. Na štadión pocestujeme v dvoch autobusoch.

Nariadené odstupy sa budú musieť dodržiavať aj na štadióne a to najmä v kabíne, pri rozcvičke či na striedačke. Zakázané je podávanie rúk pri nástupe tímov na zápas, ale aj po ňom. A tiež spoločná oslava pri góloch.



Tréner Kolína Markus Gisdol to popísal ako hotel duchov. Ako to beriete vy?



Na hoteli nie sú okrem nás žiadni iní návštevníci. Každý hráč ma svoju vlastnú izbu, kde nemôže nikto iný vstúpiť. A to sa týka aj upratovacej hotelovej služby.