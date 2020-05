Zberatelia kartičiek sú čudáci. Niektorí mohli mať nové auto i dom

Rozhovor pre denník SME Do dejiska majstrovstiev sveta v hokeji necestujú, aby sledovali v hľadisku napínavé zápasy a drukovali svojmu tímu. Najčastejšie postávajú pred štadiónmi či hotelmi. V rukách držia album, v ktorom majú ukryté svoje bohatstvo. A snažia sa získať ďalší cenný úlovok. Často v zime či daždi. Čakajú na hokejistov, aby získali ich autogram. Sú to zberatelia hokejových kartičiek. „Často to bývajú čudáci. Prídu na šampionát a striehnu na hráčov pred hotelmi. Maximálne sa idú najesť alebo si odskočia na záchod. Niektorí sú veľkí fanatici,“ tvrdí slovenský novinár, fotograf i zberateľ PETER JÄZVA JESENSKÝ, ktorý bol už na sedemnástich šampionátoch.

Ak by pre koronavírus nezrušili hokejový šampionát, zrejme by ste boli v tomto čase vo Švajčiarsku. Aké náročné je získať na takomto podujatí podpis od známeho hráča?

Na hokejových šampionátoch je vždy veľa zberateľov, ktorí čakajú zväčša pred hotelmi. Veľké hviezdy však nemajú toľko času. Keď idú na zápas, málokedy sa zastavia. Keď majú voľno, vracajú sa z kávičky a majú náladu, podpíšu kartičku skôr. Záleží aj na ich povahe.

Švédsky brankár Henrik Lundqvist podpíšte vždy ochotne aj pekne. Sú takí, čo sa pri zberateľoch nezastavia vôbec, iní napíšu čmáranicu, ktorá má ďaleko od ich reálneho podpisu.

A to len preto, aby sa ich zbavili a splnili si povinnosť. Zberateľovi na vozíčku podpis alebo fotku hráči neodmietnu. Niektorí zberatelia to zneužívajú a podhodia vozíčkarom aj svoje kartičky.

Sú miesta, kde sú hráči prístupnejší a ich autogram získate jednoduchšie?

Najlepšie získate podpis, keď majú hokejisti mimo sezóny. Vlani v lete som bol na turnaji v Pardubiciach, kde boli na sústredení aj hráči Chabarovska a Vladivostoku, za ktorý hrával aj Martin Bakoš.

Hokejisti vtedy nemajú žiadny stres. Rusi boli uvoľnení. Nestalo sa, že by mi niekto z nich nepodpísal kartičku. Na hokejovom šampionáte sú veľmi neochotní a málokto z nich sa pri vás zastaví.

Ako veľmi sa zvýši hodnota kartičky, keď je na nej originálny podpis?

Tvrdí zberatelia si niektoré kartičky nedávajú vôbec podpisovať. Hovoria, že podpisom kartičku znehodnotia. Inak sa berie tá, ktorá už bola podpísaná v balíčku. To je autentický podpis, ktorý má hodnotu.

Keď však máte radovú kartu, ktorú si necháte podpísať fixkou, pravý zberateľ ju nechce. Nemá garanciu, že je podpis originálny alebo sa mu nemusí páčiť fixka, akou je podpísaná. Niekto zbiera karty len s modrým podpisom, iný s čiernym. Niektorí vyžadujú tenkú fixku, ďalší zase hrubú.

Prečo teda zberatelia vyčkávajú dlhé hodiny na hokejistov, aby im kartičku podpísali?

Budem hovoriť len za seba. Mojím cieľom nie je kartičku predať. Robím to pre zážitok, že som daného hráča naživo stretol. Človek to niekedy ocení až vtedy, ak hráč zomrie.

Keď si pozriem, že mám na kartičke podpis Jeana Béliveaua, Pavla Demitru, Miroslava Hlinku či Mareka Svatoša, dokumentuje to, že som sa s nimi stretol. Nie je to v tom, že by stúpala hodnota tejto kartičky. Podpisy na nich majú hodnotu, keď sú vydané oficiálne. Tam je garancia, že to bolo urobené tak, ako to má byť.

Ako je možné zistiť, že je podpis originálny? Nerobia sa pri tom nejaké podvody?