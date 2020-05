Trest pre Leipsica? Pastrňák sa vyjadroval ako gej a nič sa mu nestalo, rozčuľuje sa Rus

BRATISLAVA. Kanadský hokejista Brendan Leipsic sa nedávno v internetovej debate na instagrame nepekne vyjadril o partnerkách viacerých hráčov NHL a dvoch svojich spoluhráčov dokonca nazval stroskotancami.

Napriek tomu, že sa neskôr ospravedlnil, jeho klub Washington Capitals ho umiestnil na listinu nechránených hráčov, čo znamená predčasný koniec v tíme.

Ruský obranca Colorada Avalanche Nikita Zadorov nepodporuje hanlivé vyjadrenia na adresu iných hráčov či ich blízkych, no zároveň tvrdí, že čosi podobné by sa v Rusku zrejme nestalo.