Nehral už dlhé mesiace. Hemský definitívne ukončil kariéru

BRATISLAVA. Má zlato z MS 2005, olympijský bronz z Turína 2006 a v zámorskej hokejovej NHL odohral cez 800 zápasov.

Český útočník Aleš Hemský sa definitívne rozhodol, že jeho športová kariéra sa skončila vo veku 36 rokov.

Svoj posledný zápas odohral 20. októbra 2017 vo farbách Montrealu Canadiens, predtým v kanadsko-americkej profilige pôsobil aj v Edmontone Oilers, Ottawe Senators a Dallase Stars. Informáciu priniesol český denník Sport.