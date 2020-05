Štvornásobný víťaz Tour chce odísť z tímu, s ktorým dosiahol všetko

Môže zmeniť dres už v lete.

15. máj 2020 o 16:10 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Predstavte si, že by sa našiel futbalový klub, ktorý by chcel získať dvoch najslávnejších futbalistov tejto éry – Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.

Bola by to najväčšia prestupová bomba. Mať v jednom tíme hráčov, ktorí získali ocenenie pre najlepšieho futbalistu sveta – Zlatú loptu jedenásťkrát.

Lenže ako by sa k tomu postavili obaja hráči? Mohli by byť z nich kolegovia v jednom tíme? A boli by schopní spolupracovať v zápasoch?

Súvisiaci článok Slováci majú dôvod na radosť, Sagan im vybojoval vysoký počet miest na MS Čítajte

Futbalu viac prospelo ich súperenie a rivalita. Zápasy, v ktorých stáli proti sebe, mali náboj aj vysokú sledovanosť.

Ak by boli na jednej strane ihriska, okrem toho, že by zápas strácal zápletku, by bolo pre vedenie tímu náročné zvládnuť aj ich egá.

Nie je zaručené, že by dokázali spolu vychádzať a spolupracovať.

V istom ohľade to platí v každom športe, nielen vo futbale. Viacero hviezd v jednom tíme prináša aj starosti a riziká.

Froome: V ktorom tíme budem, netuším

Mohol by o tom rozprávať šéf cyklistického tímu Ineos, ex-Sky, Dave Brailsford.

Nie vždy boli pretekári v jeho farbách súdržní. Zastával však filozofiu, že je jedno, kto na pretekoch zvíťazí, pokiaľ to bude člen jeho tímu. A to sa mu doteraz darilo naplniť.

Lenže najvýraznejšia postava Ineosu teraz zvažuje odchod. Jedným z dôvodov je veľmi pravdepodobne aj to, že už by nemal rovnakú pozíciu ako v minulosti.

Chris Froome podľa informácií webu cyclingnews rokuje s konkurenčnými tímami o možnom prestupe. Zmluva sa mu končí tento rok a zatiaľ ju nepredĺžil.

Froome viackrát potvrdil, že sa nechystá končiť s cyklistikou a verí, že ešte pridá ďalšie víťazstvo na Tour de France. Dokonca by chcel získať nielen piate ale aj rekordné šieste.

„Som si veľmi istý, že sa vrátim na Tour vo víťaznej forme. Ale v ktorom tíme to bude po roku 2020, to skutočne netuším,“ uviedol Froome pre cyclingnews.

„Rozhodne neuvažujem nad ukončením kariéry. Vďaka pádu z minulého roka pracujem s väčším nasadením a koncentráciou.“

Mladý šampión odmietol pomáhať