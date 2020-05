Kobe Bryan zomrel na následky nehody, určil súdny lekár

Legendárny basketbalista zomrel 26. januára.

16. máj 2020

LOS ANGELES. Bezprostrednou príčinou smrti bývalej basketbalovej hviezdy NBA Kobeho Bryanta boli tupé poranenia, ktoré utrpel pri páde vrtuľníka.

Podľa koronera okresu Los Angeles zomrel okamžite a jeho skon oficiálne označil za nehodu. Rovnakú príčinu smrti skonštatoval u všetkých pasažierov helikoptéry.

Toxikologická analýza pilota Aru Zobayana bola negatívna na zakázané látky. Informovala o tom agentúra DPA.

Bryant tragicky zahynul 26. januára spoločne s ďalšími ôsmimi ľuďmi vrátane svojej 13-ročnej dcéry.

Jeho vrtuľník vzlietol o 9.06 h miestneho času z letiska Johna Waynea a smeroval do Bryantovej akadémie The Mamba Sports Academy v Thousand Oaks. V slabej viditeľnosti však o 9.45 h narazil do kopca, zrútil sa a začal horieť.