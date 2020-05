Koronapauza nám môže aj pomôcť, myslí si Messi

Presne nešpecifikoval, v čom môže Barcelone pomôcť.

16. máj 2020 o 11:50 SITA

BARCELONA. Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi verí, že jeho klubu FC Barcelona pauza v miestnej La Lige vynútená pandémiou koronavírusu pomôže.

"Možno nám táto prestávka prospeje, ale či to tak bude, uvidíme až po reštarte súťažného diania," povedal Messi pre španielsky denník Sport.

Najvyššia španielska futbalová súťaž nútene pauzuje od 12. marca, vtedy ju vedenie La Ligy prerušilo, pretože v krajine sa rýchlo začalo šíriť ochorenie COVID-19. Až doteraz mu v Španielsku podľahlo už viac ako 27-tisíc pacientov.

Argentínčan však nešpecifikoval, akým spôsobom môže katalánskemu veľkoklubu prestávka pomôcť. Pauza však dala priestor na zotavenie jeho partnerovi v útoku Luisovi Suárezovi.

FC Barcelona tiež isto pomohlo to, že hráči si mohli dostatočne oddýchnuť, pretože ich súťažný program bol poriadne nahustený.

V čase prerušenia súťažného diania takmer na celom svete bol FC Barcelona lídrom La Ligy dva body pred Realom Madrid a v Lige majstrov ho čakala domáca odveta osemfinále proti talianskemu Neapolu po remíze u súpera 1:1.



Podľa Messiho pauza môže klubu pomôcť aj v tom, aby sa viac adaptovali na herný štýl nového trénera Quiqueho Setiéna.

"Ak by sme po pauze hrali tak ako pred ňou, Ligu majstrov by sme nikdy nevyhrali," myslí si Messi.

"Nepochybuje o svojich spoluhráčoch ani o tom, že máme na to, aby sme uspeli na všetkých frontoch. Nie však hrou, akú sme predvádzali," doplnil.



Futbalové kluby v Španielsku nedávno dostali šancu umožniť hráčom prípravu v tréningových centrách. La Liga by mohla opäť rozbehnúť 12. júna, ak to situácia v krajine dovolí.