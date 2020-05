Gudas neverí, že si ho v klube nechajú. Ak NHL dokončí sezónu, bude si vraj protirečiť

PRAHA. Český hokejový obranca Radko Gudas si myslí, že si nebude od novej sezóny obliekať dres Washington Capitals.

Klub sa podľa neho sústredí na podpisy mladších hráčov, keďže má problémy s dodržaním platového stropu.

Gudasovi skončí zmluva s Capitals po tejto sezóne, ktorú v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu.

"Neexistuje žiadna šanca, že zostanem vo Washingtone. V klube sú mladí hokejisti, ktorí budú hrať za podmienok prijateľných pre klub. A hráči, ktorým končí zmluva, opustia mužstvo," uviedol Gudas pre českú televíziu.

Dvadsaťdeväťročný obranca je presvedčený, že si čoskoro nájde nové pôsobisko.