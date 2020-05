Jágr: Teraz sme mali hrať proti Slovákom, určite by sme im naložili

Legenda podporila charitatívnu akciu.

17. máj 2020 o 17:44 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Ak by Medzinárodná hokejová federácia pre pandémiu koronavírusu nezrušila svetový šampionát, v sobotu 16. mája by si proti sebe zahrali výbery Slovenska a Česka.

A všimol si to aj legendárny český hokejista Jaromír Jágr.

Bolo by to tesné, už nemám dvadsať

"Ahoj, hokejová rodina. Dnes by sme za normálnych okolností hrali na MS so Slovákmi a určite by sme im naložili," napísal na facebooku.

"Ale asi by to bolo tesné, už nemám 20 rokov," pokračoval 48-ročný útočník.

Hrajúci majiteľ Kladna ale pripomenul, že zdravie je prednejšie. "Je to škoda pre hráčov, trénerov aj fanúšikov, bola by to bitka," doplnil.

Podstatou Jágrovho statusu bolo najmä upozorniť na charitatívnu akciu hokejových zväzov na Slovensku a v Česku.

Tie usporiadali prvý reprezentačný duel fanúšikov. Súboj odštartoval 11. mája spustením predaja simulovaných vstupeniek, ich hodnota je 1,99 eur (55 Kč).

Kúpou virtuálneho lístka sú priaznivci v hre o hodnotné ceny, pripomínajú zväzy.

FOTO: Status Jaromíra Jágra (počkajte, kým sa príspevok načíta)

Vyhrá ten, kto zaplní arénu

"Podujatie má dobročinný rozmer. Výťažok zo zisku za predaj virtuálnych vstupeniek poputuje na podporu mladých hokejistov zo sociálne slabších rodín," píše na svojom webe Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Česi rozdelia získané financie Nadačnému fondu Ivana Hlinku, osamelým seniorom, detským pacientom s poruchou krvotvorby alebo zdravotným sestrám.

Vyhrá ten fanúšikovský tábor, ktorému sa podarí čo najviac zaplniť či vypredať virtuálnu arénu s kapacitou 10-tisíc miest, respektíve viac takýchto arén.

Akcia vyvrcholí živým prenosom

"Tiež som si ich pár kúpil. Snáď to spoločne dáme a bude jasné, kto je väčší hokejový národ," povzbudil Jágr krajanov.

Predaj vstupeniek bude prebiehať do nedele 24. mája a vyvrcholí živým prenosom.

"Na ňom sa zúčastnia aj súčasní renomovaní hokejisti z oboch strán. Vzájomne sa budú snažiť splniť viaceré atraktívne výzvy – predvedú svoju fyzickú silu, súbor vedomostí i zručností. Záverečným bodom programu vzájomných výziev bude súboj v e-hokeji, ktorý ukáže, komu to ide lepšie vo virtuálnej hre s ovládačom v ruke," dodáva SZĽH.