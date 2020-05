Reštart Bundesligy? Pripomínalo to zápas starých pánov, tvrdí hráč Bayernu

Bayern dosiahol upracované víťazstvo.

18. máj 2020 o 10:14 SITA

BRATISLAVA. Dva góly pred koncami polčasov stačili Bayernu Mníchov na "povinné" tri body na ihrisku Unionu Berlín.

V 40. minúte poľský kanonier Robert Lewandowski premenil pokutový kop a víťaznú poistku pridal v 80. minúte po rohovom kope Joshuu Kimicha francúzsky krajný obranca Benjamin Pavard.

Müller mal zvláštne brnenie

Súvisiaci článok Bayern Mníchov vyhral v Berlíne, pred zápasom zasahovala polícia Čítajte

Tréner Hansi Flick označil víťazstvo v prvom súťažnom zápase po vyše dvoch mesiacoch za upracované, ale zaslúžené. Úradujúci majster má na čele bundesligovej tabuľky náskok 4 body pred Borussiou Dortmund.

"Ťažšie sme sa rozbiehali, ale v konečnom dôsledku som spokojný," uviedol Flick aj na webe denníka Kicker. Reprezentačný brankár Manuel Neuer ho doplnil: "Mohli sme ukázať aj krajšiu hernú tvár, to je fakt."

Útočník Thomas Müller pridal aj širšie hodnotenie týkajúce sa špecifického rozbehu súťaže bez prítomnosti divákov.

"Na začiatku sme tak trochu hrali spôsobom ako náš súper - dlhé lopty a málo prihrávok. Neskôr sa to zlepšilo. Celkovo som mal to zvláštne brnenie ako pred prvým zápasom sezóny. Tak trochu mi to pripomínalo aj zápas starých pánov.

Všetci však vieme, o čo ide a všetci sa tomu prispôsobujeme. Uvedomujeme si, že nás momentálne sleduje celé Nemecko viac ako čokoľvek iné. Sme radi, že hráme, ale musíme zostať disciplinovaní," skonštatoval Müller.

Lewandowski sa vrátil po zranení

Lewandowski sa vrátil do súťažného diania po dvojkolovej prestávke zavinenej zranením kolena.

Vynútená dvojmesačná pauza mu pomohla a možno sa ešte rozbehne za ďalšími bundesligovými rekordmi. Tridsaťjedenročný rodák z Varšavy strelil 26. gól sezóny a opäť sa pevnejšie usadil na čele tabuľky strelcov.

Timo Werner z Lipska má na druhom mieste na konte 21 gólov. Bundesligový rekord v počte presných zásahov v jednej sezóne však visí poriadne vysoko. V ročníku 1971/1972 strelil legendárny Gerd Müller 40 gólov.

"Lewy zanechal dobrý dojem. Už je úplne fit. Častejšie sme ho však mali zapájať do hry. V tomto zápase sa to veľmi nedarilo, musíme ešte zlepšiť ofenzívu," myslí si tréner Bayernu Mníchov.

Flick: Lewy zaútočí na rekord

Súvisiaci článok Haaland žiaril a po zápase zaskočil reportéra. Rozhovor trval 26 sekúnd Čítajte

Lewandowski je štvornásobný najlepší strelec Bundesligy z rokov 2014, 2016, 2018 a 2019.

Jeho osobný rekord je 30 gólov zo sezóny 2015/2016. Na jeho prekonanie potrebuje streliť päť gólov v zostávajúcich ôsmich kolách súťaže.

"Myslím si, že v jeho silách je zaútočiť aj na bundesligový rekord Gerda Müllera," povzbudil poľského kanoniera tréner Flick, cituje ho portál Sport1.de.

Ešte v novembri minulého roku predseda predstavenstva Bayernu Karl-Heniz Rummenigge vyhlásil, že strelecké maximum v podaní Gerda Müllera zostane navždy neprekonané. Teraz svoje vyjadrenie trochu korigoval.

"Myslel som si, že rekord Müllera pôjde do večnosti. Mám však pocit, že Lewandowski sa mu môže priblížiť a dokonca ho aj ohroziť," skonštatoval Rummenigge.