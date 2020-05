Reštart českej ligy je ohrozený, jeden z hráčov má koronavírus

Odhalili nákazu u jedného z hráčov FK Mladá Boleslav.

18. máj 2020 o 15:34 (aktualizované 18. máj 2020 o 15:58) TASR

PRAHA. Česká najvyššia futbalová súťaž hlási prvý prípad ochorenia COVID-19. Plošné testy pred reštartom ročníka Fortuna ligy odhalili nákazu u jedného z hráčov FK Mladá Boleslav. Informáciu priniesol portál idnes.cz s odvolaním sa na server Seznam Zprávy.

Nakazený hráč je v izolácii, do karantény poslala Krajská hygienická stanica Stredočeského kraja zatiaľ iba jeho.

Ďalší hráči a členovia realizačného tímu FK Mladá Boleslav absolvujú v najbližších dňoch nové testy a podľa ich výsledku sa rozhodne o osude súťaže.

Futbalová liga v Česku mala po ústupe pandémie koronavírusu pokračovať v sobotu dohrávaným súbojom FK Teplice - Slovan Liberec.

Mladá Boleslav by po reštarte mala prvýkrát nastúpiť na súťažný zápas v utorok 26. mája proti lídrovi tabuľky Slavii Praha.

"V rámci testovania sme zaznamenali jeden pozitívny prípad v tíme mladoboleslavských futbalistov. Výsledok jeho testu bol k dispozícii v sobotu, keď hrala Mladá Boleslav prípravný zápas, ale hráči neboli v šatniach, iba vonku.

Preto zatiaľ nebolo potrebné vyhlásiť karanténu aj pre ďalších hráčov. Do nej je umiestnený len pozitívne testovaný hráč a tiež osoby, s ktorými v inkriminovanom období prišiel do blízkeho styku.

Nie je to nikto z futbalového klubu," uviedla pre seznam.zpravy.cz hovorkyňa Krajskej hygienickej stanice Stredočeského kraja Dana Šalamounová.

Pokiaľ by testy odhalili ďalší prípad, stanica by mohla poslať do dvojtýždňovej karantény celé mužstvo. Tým by sa mohol narušiť program zostávajúcej časti sezóny. Po 24 kolách je na čele tabuľky Slavia Praha, ktorá má osembodový náskok pred Viktoriou Plzeň.