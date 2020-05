Pred 80 rokmi sa narodil prvý slovenský víťaz Stanleyho pohára

Stan Mikita sa stal legendou Chicaga.

19. máj 2020 o 14:03 TASR

CHICAGO, BRATISLAVA. Do ôsmich rokov žil Stan Mikita na Liptove, potom ho rodičia poslali so strýkom do Kanady, kde začal s hokejom.

Presadil sa v klube Chicago Blackhawks a sa stal jednou z ikon.

Od narodenia legendárneho hokejistu Stana Mikitu, prvého Slováka, ktorý získal Stanleyho pohár, uplynie v stredu 20. mája 80 rokov.

V drese Chicaga strávil všetkých 22 sezón, ktoré odohral v NHL. Je historický líder Blackhawks v počte odohraných zápasov (1394), bodov (1467), aj asistencií (926). V roku 1961 sa tešil zo zisku Stanleyho pohára.

Cennú trofej získal ako vôbec prvý Slovák v histórii.

Mikitom sa stal v Kanade

Stan Mikita, rodným menom Stanislav Gvoth, sa narodil 20. mája 1940 v liptovskej obci Sokolče, ktorú neskôr zatopili pri budovaní priehrady Liptovská Mara.

V roku 1948 ho rodičia ako osemročného poslali so strýkom do Kanady. Po strýkovi, ktorý si ho so svojou manželkou osvojili, prijal aj priezvisko Mikita.

Vyrastal v kanadskej provincii Ontário v mestečku St. Catharines, neďaleko Toronta.

V kolíske ľadového hokeja urobil aj prvé hokejové kroky. Profesionálne začal hrávať za kanadský klub St. Catharines Teepees. Dres farmárskeho tímu Blackhawks si obliekal v rokoch 1956 - 1959.

Najlepším strelcom NHL bol štyrikrát

Do Chicaga Blackhawks prestúpil ešte v roku 1959 a v tíme jastrabov úspešne pôsobil do roku 1980. V základnej časti odohral celkovo 1394 zápasov, v ktorých strelil 541 gólov a 926-krát asistoval.

K lídrom patril aj v play off, vo vyraďovačke odohral 155 zápasov a zaznamenal 55 gólov a 91 asistencií. Už počas druhej sezóny 1960/1961 v drese Blackhawks získal Stanleyho pohár a zo šiestimi gólmi sa stal aj najlepším strelcom play off.

V nasledujúcich sezónach patril Mikita k hviezdam Chicaga. Obávaný útočník sa štyrikrát stal najlepším strelcom ligy.

Hrával v útoku s Kenom Wharramom, Abom McDonaldom či Dougom Mohnsom, ale aj s ďalšou legendou klubu Bobbym Hullom.

Prípravný zápas za VSŽ Košice

Pri svojich začiatkoch v NHL patril k najtrestanejším hráčom. Ešte v sezóne 1964/65 Mikita nazbieral 154 trestných minút, ale v nasledujúcej 58 a v ďalších dvoch len 12 a 14 trestných minút.

Aj preto v dvoch za sebou idúcich sezónach (1966/1967, 1967/1968) získal nielen Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča ligy, Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hokejistu súťaže, ale aj ocenenie Lady Byng Trophy pre najslušnejšieho hráča ligy.

Stan Mikita (21) strávil celú kariéru v NHL v tíme Chicago Blackhawks. (zdroj: TASR/AP)

V roku 1972 bol na súpiske kanadskej reprezentácie v pamätnej sérii so ZSSR. V tom istom roku sa predstavil v kapitánskom kanadskom reprezentačnom drese v Prahe. Duel medzi Kanadou a československou reprezentáciou sa skončil nerozhodne 3:3.

Slovensko prvýkrát od svojho odchodu navštívil v roku 1967. Ako hviezda NHL si obliekol dres VSŽ Košice a odohral prípravný duel s Banskou Bystricou, ktorý sa skončil 9:1 v prospech Košíc. Mikita sa pred košickým publikom predviedol štyrmi gólmi.

Klub vyradil jeho dres ako prvý

Rodné Slovensko navštívil aj v roku 2004, keď mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.

Po skončení aktívnej kariéry v roku 1980 sa Mikita dočkal pocty, keď sa stal prvým hráčom Blackhawks, ktorého dres (č. 21) vyvesili pod strechu domáceho štadióna. V októbri 2011 mu pred arénou United Center postavili aj sochu. V Chicagu takto poctili ešte jeho dlhoročného spoluhráča Bobbyho Hulla a legendárneho basketbalistu Michaela Jordana.

Do Siene slávy NHL Mikitu uviedli v roku 1983. V roku 2002 ho uviedli aj do Siene slávy slovenského hokeja. Medzi 100 najlepších hráčov histórie NHL ho zaradili v roku 2017.

V roku 2015 legendárnemu hokejistovi diagnostikovali ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje stratu pamäte, halucinácie a poruchy spánku. Zomrel 7. augusta 2018.

Po jeho smrti sa zistilo, že trpel aj ochorením - traumatickou encefalopatiou (CTE), ktoré vzniká v dôsledku opakovaných úrazov hlavy, resp. v dôsledku dlhodobej kariéry v kontaktných športoch.