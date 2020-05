Do Žiliny sa vrátili traja hráči, ktorí pôvodne dostali vyhadzov

Cieľom klubu sú európske súťaže.

19. máj 2020 o 15:51 TASR

ŽILINA. Futbalový klub MŠK Žilina sa pripravuje na reštart Fortuna ligy napriek tomu, že je od apríla v likvidácii.

Majiteľ klubu Jozef Antošík sa pre tento krok rozhodol po tom, ako sa nedokázal dohodnúť s väčšinou hráčov na znížení platov.

Pod Dubňom skončilo až sedemnásť hráčov.

Medzi nimi aj trio Miloš Volešák, Jakub Paur a Vladimír Majdan, no ako priznal športový manažér klubu Karol Belaník, všetci traja sa napokon s tímom dohodli na ďalšej spolupráci.

Naďalej sú platným účastníkom ligy

V Žiline už hráči trénujú s obmeneným kádrom, likvidácia klubu však stále prebieha.

"V súčasnej dobe prebieha trojmesačná zákonná lehota na prihlásenie pohľadávok jednotlivým veriteľom, ktorí sú voči MŠK. Až po tejto dobe môžeme celú vec uzavrieť a zanalyzovať opatrenia," uviedol na utorkovom brífingu likvidátor spoločnosti MŠK Žilina Stanislav Otruba.

"Koncom júna sa rozhodneme ako ďalej. Jednotliví zamestnanci vyjadrili solidaritu ku klubu, akceptovali zníženie platov, niektorých sme museli prepustiť. Toto sú základné veci, ktoré sme v rámci likvidácie museli prijať," pokračoval.

"Sme v obmedzenom režime, všetky požiadavky hráčov a realizačného tímu musíme schvaľovať. Minimalizujeme výdavky," doplnil Otruba.

Klub môže po prípadnom reštarte Fortuna ligy pokračovať v najvyššej súťaži, hráči sa na to pripravovali.

"My sme sa po nariadení zákazu organizovať športové a kultúrne podujatia pripravovali individuálne. Potom po uvoľnení opatrení sme uvažovali, ako hráčov zapojiť do skupinového tréningu," vysvetľoval Belaník.

"Pripravujeme sa na reštart súťaže, keďže prišiel signál, že by sa mohlo začať. Máme licenciu na tento ročník a spĺňame všetky kritériá, ktoré sú predmetom udelenia licencie. Akonáhle by prišlo v júni k reštartu súťaže, sme jej platným účastníkom," doplnil.

Všetkých hráčov budú testovať

Žilina sa pripravuje s niekoľkými mladými hráčmi, zatiaľ nemá k dispozícii štvoricu legionárov Jakuba Kiwiora, Enisa Fazlagiča, Vanana Bichakhchjana a Bensona Ananga.

Dvaja z nich by sa mohli k tímu pripojiť čoskoro, zvyšní dvaja to majú ťažšie.

"Intenzívne komunikujeme s Ústrednou ligovou komisiou (ÚLK) aj o návrate legionárov zo zahraničia. Každým dňom sú nové informácie ohľadom zrušenia štátnej karantény, ktorá sa má nahradiť domácou, inteligentnou," vravel Belaník.

Aktuálny káder MŠK Žilina Brankári: Miloš Volešák,

Samuel Petráš

Ľubomír Belko

Marek Teplán Obrancovia: Adam Kopas

Ján Minárik

Vladimír Majdan

Branislav Sluka

Kristián Vallo

Matej Moško

Tomáš Nemčík

Samuel Suľa

Vladimír Barbora

Patrik Leitner

Dominik Javorček

Marián Tandara Stredopoliari: Ján Bernát

Jakub Paur

Miroslav Gono

Patrik Myslovič

Samuel Farský

René Holáň

Adrián Mojžiš

Filip Mráz Útočníci: Dawid Kurminowski

Patrik Iľko

Dávid Ďuriš

Adrián Kaprálik

Adam Goljan

Matúš Rusnák

"Je to však zložitejšie, niektorí, ako napríklad Bichakhchhjan či Anang, sa však nevedia dopraviť, pretože letiská v ich krajinách sú zatvorené. Verím, že Kiwior a Fazlagič sa dostanú do Žiliny autom čím skôr a budú sa môcť pripravovať spolu s tímom," pokračoval.

"Samozrejme, za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických nariadení. Tak ako absolvovali všetci hráči z aktuálneho kádra test na Covid-19, rovnako by ho po návrate podstúpili aj legionári. Nechceme nič podceniť, pretože pandémia sa na Slovensku zvláda doteraz veľmi dobre," dodal Belaník.

Cieľom je Európa

Napriek tomu, že káder Žiliny by bol v prípade pokračovania súťaže obmenený, Belaník verí, že si klub vybojuje účasť v európskych klubových súťažiach.

MŠK je v tabuľke na druhom mieste so ziskom 45 bodov.

Na účasť v európskej súťaži potrebuje skončiť do tretieho miesta, štvrtá Trnava stráca na Žilinu pätnásť bodov.

"Nechceme nič zakríknuť. Aj spomínaný náskok by mladým hráčom mohol pomôcť, pretože náskok je pomerne slušný. Zažili sme však minulú sezónu, keď sme mali 10-bodový náskok. Súťaž vie byť nevyspytateľná. Získavať skúsenosti bez divákov so slušným náskokom - to sú argumenty, ktoré by teda mohli pomôcť k rýchlejšej adaptácii mladých hráčov," vravel Belaník.

"Postavenie v tabuľke nás oprávňuje k cieľu, ktorým je účasť v pohároch. Samozrejme, teraz už s iným kádrom. Inak sme to vnímali pred koronakrízou. Teraz sa veľa zmenilo. Určite by sme však boli sklamaní a smutní, ak by sme si v lete nezahrali Európu," pokračoval.

"Ak sa bude dohrávať, hrať budú, pochopiteľne, iní hráči, ale je tam kostra, ktorá má skúsenosti. Od nich budeme čakať nosné výkony. Európa je teda pre nás prioritou. Človek je v prognózach racionálnejší a opatrnejší," vravel.

"Body a postavenie, ktoré sme získali, by sme radi udržali a naplnili náš cieľ. Teraz je však ešte veľmi veľa nezodpovedaných otázok aj k ďalšiemu vývoju európskych pohárov. V tomto je kľúčová UEFA. Ak sa rozhodne o reštarte ligy, budeme pripravení po športovej stránke a aj kvalitou v kádri. V prvej šestke sú naozaj ťažké zápasy so silnými súpermi. Pri prípadnom reštarte ligy určite vidím viac pozitív ako negatív, ktoré by mohli chalanom pomôcť pri napredovaní," dodal.