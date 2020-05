Mnohé tímy bojujú o všetko. Zápasy v Bundeslige mali dobrú úroveň, tvrdí Klopp

Nemec chce reštart aj v Anglicku.

19. máj 2020 o 21:20 TASR

LIVERPOOL. Reštart nemeckej futbalovej Bundesligy pozorne sledoval aj tréner Liverpool FC Jürgen Klopp. Podľa bývalého kouča Borussie Dortmund či Mainzu mali zápasy pred prázdnymi tribúnami dobrú úroveň.

"Niektoré z nich mali jasný priebeh, iné boli dramatické až do úplného záveru. Padlo v nich veľa krásnych gólov. Mnohé tímy bojujú o všetko," citovala agentúra SID Kloppa, ktorý by privítal, ak by sa najvyššia súťaž rozbehla aj v Anglicku.

Premier League je pre pandémiu koronavírusu prerušená od 13. marca, do konca sezóny zostáva odohrať 92 zápasov. Termín reštartu stanovili na 12. júna, no podľa portálu BBC je pravdepodobnejšie, že sa začne hrať neskôr.

Liverpool má na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred Manchester City a má tiež na dosah zisk prvého titulu od roku 1990.