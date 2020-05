Pardavý: Ak sa nezvoľnia opatrenia, kluby pristúpia k dražbe lístkov

Ako bude vyzerať hokej na Slovensku po kríze?

20. máj 2020 o 12:52 Juraj Berzedi

Za bežných okolností by bol teraz na hokejovom šampionáte ako spolukomentátor. Namiesto toho vedie tréningy v Dukle Trenčín, ktorá ako prvá z tímov Tipsport ligy odštartovala spoločnú letnú prípravu. JÁN PARDAVÝ odhaduje, aké dosahy môže mať koronakríza na slovenský hokej. "Hráči budú menej zarábať, ťažkosti budú s návštevnosťou aj kluby budú mať menšie rozpočty," predpovedá 48-ročný tréner.

Už ste niekedy začali prípravu s klubom, s ktorým ste nemali podpísanú zmluvu?

Stalo sa mi to prvýkrát. Situácia je špecifická. Za normálnych okolností by mali hráči po sezóne tri týždne voľno a prípravu by sme začínali 4. mája. Takto mali pauzu až dva mesiace. Posielali sme im plány, ako majú trénovať doma i vonku. Bola to udržiavacia fáza. Od pondelka zaberáme spolu. Je to zvládnuteľné a chceme sa pripravovať klasicky na novú sezónu, akoby sa nič nestalo.

Dôverujete športovému manažérovi Brankovi Radivojevičovi, ľuďom z vedenia klubu, že budete trénerom Dukly Trenčín aj na papieri?

Vo štvrtok ráno máme stretnutie s vedením a verím, že sa dohodneme. Každý musí zvoľniť zo svojich nárokov – hráči i tréneri. Hráči majú ústne dohody a zmluvy im budú plynúť až od augusta. Realizačný tím však potrebuje byť pohromade a mal by byť podpísaný už teraz.

Hovorím všetkým okolo seba, že musíme hľadať cesty, ako to môžeme robiť, a nie ako sa to nedá. Pripravujem mužstvo podľa aktuálnych informácií, ktoré mám. Tie sú, že väčšina klubov je za to, aby liga odštartovala 9. októbra. Tak som pripravil kompletný program suchej prípravy, dovolenky, nástup na ľad i prípravné zápasy. Keď sa veci zmenia, budeme to riešiť. Tréningy na ľade máme v pláne od 10. augusta.

Premiér Igor Matovič si nevie predstaviť, že by sa do konca roka konali športové podujatia s viac ako tisíc divákmi. Ak sa to potvrdí, čo to môže pre kluby znamenať?

Kluby na to budú najviac doplácať. Z návštevnosti majú peniaze a ak by mohlo prísť na štadión len tisíc divákov, môže to byť pre ne výrazný problém.