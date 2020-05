Nie som silnejší ako arcibiskup, vyhlásil štátny tajomník pre šport

Bojujú za otvorenie fitnesentier.

20. máj 2020 o 14:01 SITA

BRATISLAVA. Slovensko zatiaľ boj s pandémiou koronavírusu zvláda viac ako dobre, preto už niekoľko týždňov prichádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení a týka sa to aj športovísk a športovcov.

Istý čas už je možné využívať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení vonkajšie športoviská na bezkontaktné športy, od stredy 20. mája prišlo k ďalším uvoľneniam. Prostredníctvom internetu sa však šíri búrka nevôle, že fitnescentrá stále zostávajú zatvorené.

"Po otvorení vonkajších ihrísk a vypracovaní potrebných dokumentov sme hneď na druhý deň začali boj o otvorenie fitnescentier.

Považujeme to za jeden z najľahšie kontrolovateľných segmentov, pretože majitelia aj veľkých fitnescentier dokážu zabezpečiť napríklad každý tretí stroj a podobne. Myslím si, že nie je problém, aby zostali zavreté toalety a šatne.

Išlo by o obmedzený počet osôb, ale majitelia by to aj tak privítali. Konzílium to však zatiaľ nepustilo," povedal počas stredajšieho zasadnutia vlády SR štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husár.

K ďalšiemu uvoľneniu opatrení by mohlo dôjsť v úvode júna.

"Podľa mojich informácií by sa mala sledovať situácia desať až štrnásť dní, či nenastane nejaká zrada. A v úvode júna by sa to malo opäť riešiť. Nejde len o fitnescentrá, ale aj iné odvetvia, napríklad o reprezentantku v krasokorčuľovaní, ktorá by bola sama na ľadovej ploche.

Sú tu aj iné športy, ktoré nám dokonca samé posielajú materiály s kvalitnými bezpečnostnými opatreniami. Ja to všetko zabalím a posielam tam, kam treba. Denne za to bojujeme a pritom to schytávam z každej strany, že nie som silnejší ako arcibiskup. Ale nie som," podotkol Ivan Husár.

Narážal tým pravdepodobne na skutočnosť, že istý čas už je možné aj navštevovať bohoslužby v kostoloch, samozrejme, pri dodržaní prísnych predpisov.