Golonka kritizuje Jágra: Toto si k nám nemal dovoliť, čosi podobné som nezažil

Legendu nahneval Jágrov status.

20. máj 2020 o 18:36 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Počas víkendu sa rozhodol pobaviť svojich fanúšikov. "Dnes by sme za normálnych okolností hrali na majstrovstvách sveta so Slovákmi a určite by sme im naložili," napísal na facebooku český hokejista Jaromír Jágr.

"Ale asi by to bolo tesné. Už nemám 20 rokov. Je to škoda pre hráčov, trénerov aj fanúšikov, bola by to bitka," doplnil 48-ročný útočník.

Podstatou Jágrovho statusu bolo najmä upozorniť na charitatívnu akciu hokejových zväzov na Slovensku a v Česku.

Tie usporiadali prvý reprezentačný duel fanúšikov. Výťažok z neho poputuje mladým hokejistom, seniorom či zdravotným sestrám.

Jeho slová však poriadne nahnevali Jozefa Golonku. Slovenská legenda tvrdí, že česká ikona má málo úcty.