Koeficient či play off. Súťaže v Taliansku môžu dohrať rôznymi spôsobmi

Čas majú do 20. augusta.

20. máj 2020 o 18:52 TASR

RÍM. Talianska futbalová federácia (FIGC) dala trom najvyšším domácim súťažiam čas do 20. augusta na dokončenie sezóny.

Prišla aj so záložnými plánmi, ak by sa ligy pre pandémiu nového koronavírusu museli opätovne prerušiť. Konečné poradie môže určiť play off, prípadne by sa vypočítalo na základe koeficientov.

Talianska vláda schválila v utorok obnovenie spoločného tréningového procesu klubov najvyššej súťaže.

Dvadsiateho ôsmeho mája sa uskutoční stretnutie s futbalovými predstaviteľmi, na ktorom sa rozhodne, či je možné pokračovať v sezóne Serie A.

Jej vedenie dúfa v reštart 13. júna, ak dostane od vlády povolenie začať o deň skôr, ako v krajine vyprší zákaz športových podujatí.

Prvá liga je prerušená od 9. marca, do jej konca zostáva dvanásť kôl a štyri dohrávky. V Talianskom pohári sú na programe odvety semifinále a finále.

Štart nového ročníka je naplánovaný na 1. septembra. Informovala o tom agentúra AP.