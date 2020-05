Ak budú hrať negatívni proti negatívnym, nemalo by sa nič stať

V Česku sa budú hrať anglické týždne.

21. máj 2020 o 15:43 Juraj Berzedi

Patril k lídrom Spartaka Trnava, ktorý po 45 rokoch získal na Slovensku majstrovský titul. Keď Trnava začala rozpredávať káder, odišiel do poľského Zaglebie Sosnowiec. V tejto sezóne pôsobí v Olomouci, s ktorým ho o pár dní čaká reštart českej ligy po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. "Všetko je nastavené, aby sa liga dohrala," naznačil 31-ročný LUKÁŠ GREŠŠÁK.

Futbalisti v Nemecku museli byť týždeň pred reštartom Bundesligy v karanténe. Aké opatrenia sú v Olomouci?

Bývame doma. Máme niekoľkostranový manuál, v ktorom sú rozpísané všetky pravidlá, ako by sme mali fungovať. Na tréningoch sme rozdelení do troch kabín. Do spŕch môžu ísť maximálne dvaja. Najhoršie je to s regeneráciou. Môžeme využívať len studený kúpeľ, na ktorý môže ísť len jeden hráč. Rovnako aj na masáž. Teplú vodu a saunu máme zakázané.

Ako fungujete s týmito obmedzeniami?

Regenerácia nám chýba. Po tvrdších tréningoch sme boli stuhnutí, ale musíme to zvládnuť. Zo začiatku to bolo zvláštne. Každý sa obliekol doma a na štadión sme prišli v tréningových veciach. Niektorí na bicykli, ďalší pešo.

Postupne si na to človek zvykne. Nie je to príliš obmedzujúce. Hoci keď sme teraz v troch šatniach, s niektorými spoluhráčmi sa vidíme až na ihrisku. Opatrenia sú nastavené tak, aby sme sa vo vnútorných priestoroch čo najviac obchádzali.

Ako sú kluby v českej lige pripravené na reštart súťaže?

Každé mužstvo malo dosť času, aby sa dôkladne pripravilo. Štyri až päť týždňov sme mali spoločnú prípravu. Najskôr sme trénovali v skupinkách, potom už kolektívne. Ešte predtým sme sa pripravovali aj individuálne. Za posledné týždne sme do tréningov vložili veľa energie a je dobré, že sa súťaž rozbehne. Až na ihrisku sa ukáže, ako je kto na tom.

Prežívate podobné pocity ako po dlhej zimnej prestávke?

Áno, mohli by sme to prirovnať aj k zimnej príprave, v ktorej musíte odznova začať s tréningmi. Nebolo to jednoduché. Pri individuálnych tréningoch sme každý deň odbehli minimálne osem až deväť kilometrov. Bolo to ako v hrubej príprave. Keď prišli skupinové tréningy s loptou, uľavilo sa nám. Je iné byť na ihrisku s loptou ako behať hodinu na poli.

Novinkou je, že zápasy budú dvakrát do týždňa. Ako ste sa pripravovali na anglické týždne?

Hovorí sa, že je dobré, aby mali mužstvá široké kádre. Pri väčšom počte zápasov môžu prichádzať zranenia i únava. Môže sa stať, že niekto bude mať pozitívny test na koronavírus. Trénuje nás 23 hráčov, máme kompletné dve jedenástky. Záleží, ako bude tréner rotovať hráčov. Máme však káder, ktorý by počas piatich týždňov mal zvládnuť hrať v rytme streda - nedeľa.

V Nemecku musia hráči aj realizačný tím povinne podstúpiť testovanie na koronavírus. Ako často testujú vás v Olomouci?