Enrique o zápasoch bez divákov: Je to smutnejšie ako tanec s vlastnou sestrou

Duely považuje za málo atraktívne.

21. máj 2020 o 14:47 TASR

MADRID. Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis Enrique považuje zápasy pred prázdnymi tribúnami bez diváckej kulisy za málo atraktívne.

"Je to smutnejšie ako tanec s vlastnou sestrou. Zápasy bez divákov sú menej atraktívne," vyhlásil Enrique, ktorý vlani v júni opustil lavičku španielskeho národného tímu, aby sa mohol venovať chorej dcére Xane.

Tá v auguste prehrala boj s rakovinou a Enrique sa v novembri vrátil ku španielskej reprezentácii.

Enrique: Bol to smutný pohľad

Päťdesiatročný kouč mal počas uplynulého víkendu možnosť vidieť prostredníctvom televíznej obrazovky zápasy najvyššej nemeckej súťaže, ktorá sa ako prvá z veľkých líg odhodlala k reštartu po ústupe pandémie koronavírusu.

"Videl som niektoré zápasy bundesligy a bol to smutný pohľad. Bolo počuť hráčov, ako sa medzi sebou rozprávajú a tiež trénerov, ako rozdávajú pokyny.

Futbal je však obrovský biznis, ktorý generuje veľké peniaze a nejakým spôsobom musí fungovať ďalej. Budeme si zrejme musieť zvyknúť, že zápasy sa istý čas budú odohrávať v komornej atmosfére," citovala Enriqueho agentúra AFP.

Nepociťuje strach z ochorenia

Bývalý hráč Realu Madrid a FC Barcelona priznal, že nepociťuje strach z ochorenia COVID-19.

"Ako hráč by som sa tešil na to, že môžem opäť hrať zápasy a robiť to, čo ma baví. Ani ako tréner nepociťujem strach, aj keď som mal obavy o mojich rodičov a o všetkých starších ľudí v mojom okolí, ktorí sú náchylnejší na choroby.

Ja osobne však nemám žiadny strach. Všetci čakáme, kedy sa futbal vráti do starých koľají.

Dúfam, že sa nám podarí odohrať v septembri nejaké prípravné zápasy, ale momentálne je to len v rovine teoretických úvah. Treba byť trpezlivý," dodal Enrique.