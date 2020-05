Domáci fanúšikovia sa nepotešia. Sagan na Okolo Slovenska takmer určite nepríde

V jeho momentálnom kalendári nemá priestor.

21. máj 2020 o 15:42 TASR

BRATISLAVA. Organizátori pretekov Okolo Slovenska pracujú s pôvodným termínom 16. - 19. septembra a pomaly začínajú s prípravami.

Ak sa nič nezmení, tak pod Tatrami sa takmer určite nepredstaví Peter Sagan. No ešte žije aj malá šanca, že sa na najväčšom cyklistickom podujatí v krajine objaví.

Pandémia koronavírusu zastavila v polovici marca športový život vrátane cyklistickej sezóny. Vo viacerých krajinách sa však situácia pomaly zlepšuje a tak Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zverejnila pred pár dňami revidovaný kalendár sezóny.

Termín Okolo Slovenska koliduje okrem iných pretekov WorldTour najmä s tými najslávnejšími Tour de France (29. august - 20. september), na ktorých by mal štartovať aj Sagan.

Sagan účasť nevie garantovať

Pre organizátorov domáceho podujatia bola jedna z priorít priviesť pod Tatry najväčšiu hviezdu. Aj preto sa uvažovalo s možnosťami preteky presunúť.

Jednou z nich bolo zorganizovať ich niekedy po majstrovstvách sveta, ktoré by sa mali uskutočniť od 20. do 27. septembra vo Švajčiarsku.

"Komunikovali sme s tímom Petra Sagana, dali sme viacero možností a oni nám nevedeli garantovať jeho štart ani v jednom termíne, keďže má povinnosti na podujatiach World Tour a má poriadne nabitý kalendár.

Pokiaľ budú veľké klasiky tak, ako sú v súčasnom kalendári, tak by sa nemohol predstaviť na našich pretekoch ani keby sme ich zorganizovali po MS," uviedol pre TASR generálny riaditeľ podujatia a šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.

Veľa vecí sa stále môže zmeniť

Malá nádej na Saganovu účasť ale ešte zostala. Napríklad v prípade, že by sa MS presunuli na koniec sezóny do niektorej z krajín Blízkeho východu, kde bude teplo aj v novembri či decembri. Prípadne, keď sa v dôsledku pandémie nebudú môcť konať niektoré podujatia v Európe a uvoľní sa termín.

"Ak by boli MS na záver sezóny, vznikol by priestor mať Okolo Slovenska po Tour. Môže sa stať, že viacero podujatí sa nebude dať zorganizovať. Napríklad v Taliansku, kde sú v Lombardsku naplánované napríklad Miláno - San Remo i niektoré etapy Gira.

V tomto momente sme pripravení zorganizovať Okolo Slovenska v pôvodnom termíne, no ak by prišlo k nejakej zmene, tak nám UCI v podstate ešte dala možnosť zorganizovať to v inom," uviedol Privara.

Sezóna je prerušená od polovice marca

Organizátori momentálne čakajú na ďalšie uvoľnenie opatrení na Slovensku. Otázne je, či budú môcť byť v septembri na športových akciách aj diváci. Pri cyklistike je táto otázka špecifická, keďže množstvo ľudí sa pohybuje popri trati.

UCI prerušila cyklistickú sezónu v polovici marca po vypuknutí pandémie koronavírusu. Reštart sezóny WorldTour je naplánovaný na 1. augusta, keď sa uskutoční talianska klasika Strade Bianche, no v Európe by sa malo jazdiť pod hlavičkou UCI už skôr.

Podujatie Sibiu Cycling Tour v Rumunsku je naplánované v termíne od 2. do 5. júla. Ako prvá z trojice Grand Tour sa tento rok uskutoční Tour de France so štartom 29. augusta a cieľom 20. septembra.

Ďalšie dve legendárne etapové podujatia sa budú prekrývať. Giro d'Italia odštartuje 3. a vyvrcholí 25. októbra, pričom španielska Vuelta má naplánovaný začiatok na 20. októbra a cieľ je 8. novembra.