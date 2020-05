Situácia na Slovensku je podobná ako u nás, vraví legionár Slovana

Verí, že liga sa reštartuje.

22. máj 2020 o 9:11 TASR

BRATISLAVA. Slovinský útočník Alen Ožbolt je nadšený z toho, že od stredy môžu futbalisti Slovana Bratislava trénovať spoločne a naplno.

Okrem toho vyjadril presvedčenie, že Slovensko pôjde po vzore jeho rodnej krajiny a po ústupe pandémie koronavírusu reštartuje najvyššiu súťaž.

"Povedal by som, že my ako futbalisti sme sa vrátili do skutočného života. Verím, že niečo podobné bude umožnené aj našim fanúšikom, aby si mohli pozrieť naše zápasy či už prostredníctvom televíznych prenosov, alebo neskôr v určitom počte snáď aj priamo na štadióne," uviedol Ožbolt pre klubový web Slovana.

"Chýba nám konfrontácia so súpermi a boj o body. Verím, že liga sa reštartuje. Je to dôležité nielen pre nás hráčov, ale aj pre fanúšikov. Zápasy sú to najlepšie čo futbal prináša, nikto nechce len trénovať a čakať na zápasy až do leta. Túžime opäť hrať futbal," poznamenal 23-ročný zakončovateľ, ktorý prestúpil do Slovana v zime z bulharského Lokomotivu Plovdiv.

Súvisiaci článok Strach z vírusu? Futbalistov môžu upokojiť zistenia dánskych vedcov Čítajte

Slovensko a Slovinsko majú veľmi podobné čísla ľudí nakazených koronavírusom. Kým na Slovensku má padnúť definitíva na piatkovom Prezídiu Únie ligových klubov, v Slovinsku už majú termín reštartu.

Futbal sa tam začne opäť hrať 5. júna, pričom Ožbolt je v kontakte so svojimi známymi v Slovinsku a vie, ako tam prebiehalo rozhodovanie o tom, či a ako dohrať sezónu.

"Slovinské kluby prejavili záujem dohrať sezónu. Špekulovali len niektoré kluby zo spodných priečok najvyššej súťaže a z čelných priečok druhej ligy, chceli, aby sa liga rozšírila na 12 tímov a nikto by tak nevypadol. Presadzovali tak svoje záujmy," vysvetľoval.

"Riadiaci orgán súťaže však tlačil na riadne dohratie, a tak sa aj stane, liga sa takmer so stopercentnou istotou nerozšíri a regulárne sa dohrá v plnej podobe. Situácia ohľadom pandémie je na Slovensku a v Slovinsku podobná. Keď sa pozerám do svojej rodnej krajiny i všade naokolo, tak všetci sa chystajú opäť hrať. Verím, že sa tak stane aj na Slovensku," uzavrel Ožbolt.