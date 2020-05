Fortuna liga bude pokračovať, odohrajú však iba päť kôl

Súťaž sa opäť rozbehne 13. júna.

22. máj 2020 o 16:04 Pavol Spál

BRATISLAVA. Na Slovensku sa opäť bude hrať prvoligový futbal. Sezóna, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, sa podľa informácií SME opäť rozbehne 13. júna.

Neodohrá sa však všetkých desať kôl, ktoré boli v pôvodnom rozpise, ale iba polovica. Štart súťaže odsúhlasili kluby v piatok na zasadnutí Únie ligových klubov.

„Je našou povinnosťou pokúsiť sa o reštart,“ zopakoval niekoľkokrát šéf ÚLK Ivan Kozák.

„Je to korektné voči partnerom, vysielateľom, ale aj ľuďom. Myslím, že keď ľudia uvidia futbal v televízii, budú mať pocit, že sa vraciame do bežných koľají,“ dodal.

Zároveň sa rozhodlo, že druhá liga sa dohrávať nebude.

Slovan bojoval za reštart súťaže

Fanúšikovia išli naposledy na domáci prvoligový futbal 7. marca. Vo Fortuna lige je odohraných 22 kôl základnej časti, v pláne bolo ešte desať kôl nadstavby. Napokon sa odohrá len polovica

Aby sa súťaž reštartovala, muselo s tým súhlasiť minimálne šesť futbalových klubov. Už pred piatkovým zasadnutím prezídia ÚLK bolo jasné, že to bude tesné.

„Polovica klubov súťaž dohrať chce a druhá nie,“ tvrdil generálny manažér ViOn-u Zlaté Moravce-Vráble Marek Ondrejka už pred piatkovým zasadnutím.

Už dlhšie za reštart súťaže bojoval Slovan, Trnava, Žilina či Ružomberok.

Podľa generálneho riaditeľa Slovana Ivana Kmotríka by predčasné ukončenie ligy uškodilo sponzoringu a imidžu súťaže. Tréner Slovana Ján Kozák mladší sa obáva, že jeho tím by nebol pripravený a európsku konfrontáciu.

„Neviem si predstaviť, ako by sme v prípade najhoršieho scenára v podobe zrušenia sezóny mali ísť do Európy po možno aj polročnej pauze bez súťažných zápasov,“ naznačil Kozák.

Proti dohraniu súťaže boli trebárs Trenčín, Dunajská Streda, Nitra či Pohronie.

„Mali by sme to ukončiť a nehľadať alternatívy dohrania súťaže. Do budúcnosti nám to môže spôsobiť veľké problémy,“ myslí si generálny manažér Trenčína Róbert Rybníček.

