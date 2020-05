Slovan nesúhlasí s kratším formátom ligy. Kmotrík: Vypočítavosť zvíťazila

Skrátený formát nedáva opodstatnenie, tvrdí Kmotrík.

22. máj 2020 o 19:46 TASR

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava nesúhlasí s rozhodnutím dohrať túto sezónu slovenskej futbalovej Fortuna ligy v skrátenom formáte.

Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na piatkovom zasadnutí rozhodlo o reštarte súťaže, odohrá sa však iba päť kôl nadstavbovej časti. Z Fortuna ligy nikto nevypadne.

Kmotrík: Skrátený formát nedáva opodstatnenie

Súvisiaci článok Skrátený formát? Bola to jediná možnosť ako Fortuna ligu dohrať Čítajte

Slovan hlasoval za dohratie súťaže v plnej verzii desiatich kôl nadstavbovej časti.

"Vyvinuli sme maximálne úsilie a verejný tlak, aby sa liga dohrala v plnom rozsahu. Mrzí nás rozhodnutie klubov a ÚLK. Skrátený formát nedáva žiadne opodstatnenie. Vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku nič nebránilo dohrať ligu v plnej verzii.

Prijaté rozhodnutie považujeme za účelové, vypočítavosť niektorých klubov zvíťazila nad zdravým rozumom. V mene ŠK Slovan Bratislava by som sa chcel ospravedlniť všetkým našim fanúšikom a taktiež partnerom za to, čo dnes vymysleli kluby a ÚLK.

Všetci vrátane fanúšikov a partnerov totiž týmto nezmyselným rozhodnutím môžeme len stratiť. My sme mali pri hlasovaní jeden hlas, ktorým sme podporili plný formát s desiatimi kolami. Žiaľ, boli sme v menšine," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Kluby sa chceli vyhnúť anglickým týždňom

Viaceré kluby argumentovali tým, že sa chceli vyhnúť anglickým týždňom.

“ Skrátený formát sme považovali za krízový variant. Pri súčasnom vývoji ho považujeme za alibistický a vôbec sa nemal dostať na rokovací stôl. „ Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ Slovana

"Ak má byť vyhnutie sa anglickým týždňom reálny argument, prečo slovenské kluby nechceli ligu dohrať v plnej verzii, tak by sme v tejto chvíli naozaj radšej boli súčasťou českej či poľskej ligy, kde sa k tejto situácii postavili čelom.

Všade naokolo sa budú hrať súťaže v plnom tempe, u nás bude možno po prvom-druhom kole rozhodnuté o majstrovi i tímoch na druhom a treťom mieste, a sezóna sa bude len v pokoji dohrávať. A z ligy nikto nevypadne.

Povedzme si to na rovinu - skrátený formát nemá žiadne iné opodstatnenie ako osobné záujmy klubov, ktorým vyhovuje udržať si svoje postavenie či nevypadnúť! Nič nám nebránilo odohrať desať kôl a rozohrať sa pred novou edíciou európskych pohárov.

Viac zápasov znamená aj viac príjmov od partnerov, viac televíznych prenosov, väčšie povedomie o futbale. Šancu, ktorú sme mali, sme dnes zahodili do koša. Skrátený formát sme považovali za krízový variant v prípade, ak by sa liga mohla z dôvodu vývoja situácie začať až v júli.

Pri súčasnom vývoji ho považujeme za alibistický a vôbec sa nemal dostať na rokovací stôl. Ligu totiž oživíme len naoko a bez skutočného športového náboja, čo nepomôže ani sledovanosti televíznych zápasov," tvrdí generálny riaditeľ Slovana.

Kmotrík: O čo máme hrať?

Dohrá sa aj Slovenský pohár, kde sú okrem Slovana ešte v hre DAC Dunajská Streda, Ružomberok a Zlaté Moravce.

“ Ak sme sa chceli baviť o tom, že po pár kolách otvoríme s odborníkmi otázku divákov na tribúnach, tak pri tomto formáte sa liga skončí skôr, než ju reálne rozbehneme „ Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ Slovana

"O čo máme v schválenom formáte hrať? V hre je len 15 bodov namiesto 30, čo predstavuje významný rozdiel. My môžeme byť po prvom kole majstri, rovnako aj na druhom a treťom mieste môže byť rýchlo rozhodnuté.

Úprimne je mi ľúto klubov, ktoré sa napríklad dostali do hornej šestky a vinou skráteného formátu im bude zrejme odoprené zabojovať o pohárové miestenky. Ak sa niekto chce takto tešiť z postupu do Európy či záchrany, tak je to smutné.

Z ligy by nemal nikto vypadnúť, čo je neférové pre lídra druhej ligy, ktorá ešte nebola predčasne ukončená. V súťaži bude prevaha tímov, ktoré budú hrať o nič. Naša liga týmto rozhodnutím získala status zbytočnej. Športová úroveň a divácky záujem tak len klesnú.

A ak sme sa chceli baviť o tom, že po pár kolách otvoríme s odborníkmi otázku divákov na tribúnach, tak pri tomto formáte sa liga skončí skôr, než ju reálne rozbehneme," hovorí Ivan Kmotrík ml., ktorý vníma rozhodnutie aj ako neférové voči tímom z druhej ligy.

"Je prinajmenšom zvláštne, že skrátený formát so začiatkom 13. júna prakticky znemožňuje reštart druhej ligy. Niektoré kluby zrejme očakávajú, že sa druhá liga následne predčasne ukončí a nikto z nej nepostúpi.

Vnímame to ako nespravodlivé a sme presvedčení, že posledný tím by mal vypadnúť a predposledný hrať baráž," zdôraznil Kmotrík ml.