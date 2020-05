Pirát vyhral na body a postúpil, hlavný súboj Oktagon Underground 2 ovládol Cibinski

Väčšinu súbojov rozhodli body.

24. máj 2020 o 10:10 (aktualizované 24. máj 2020 o 10:57) TASR

BRATISLAVA. Bojovník MMA Samuel "Pirát" Krištofič úspešne vstúpil do turnaja Oktagon Underground.

V osemfinále slovenskej strany v kategórii do 90 kilogramov zdolal Jakuba Benka po troch kolách na body a postúpil do štvrťfinále pyramídy, ktorej celkový víťaz vzíde z duelu najúspešnejších borcov z českej a slovenskej strany.

V tejto váhe sa ďalej prebojovali aj Erik Tlkanec, Vlasto Čepo a Lukáš Eliáš.

V kategórii do 80 kg vyhrali svoje prvé zápasy Kamil Cibinski, ktorý si v hlavnom súboji večera poradil na body s Marekom Bartlom, Ronald Paradeiser, Denis Farkaš a Juraj Tutura. V hmotnosti do 70 kg postúpili Denis Tripšanský, Marco Novák, Michal Zátorský a Nicolas Krivák.

Sobotňajšie podujatie Oktagon Underground 2 sa malo uskutočniť v Bratislave. Napokon sa však, rovnako ako prvý turnaj, konalo v Prahe a pre pandémiu nového koronavírusu za zatvorenými dverami.

V tomto formáte sa konfrontujú viaceré bojové štýly podľa upravených pravidiel MMA, výsledky sa nezapočítavajú do profesionálnych bilancií.

Na budúcu sobotu zasiahnu do bojov už aj muži vo váhe do 100 kg a ženy v hmotnostnej kategórii do 61 kg.

Oktagon Underground 2

Kategória do 70 kg Denis Tripšanský - Leonard Spišský /víťaz Tripšanský na body/ Marco Novák - Roman Paulus /víťaz Novák na body/ Michal Zátorský - Tomáš Drábik /víťaz Zátorský na body/ Jacob Mikula - Nikolas Krivák /víťaz Krivák na body/

Kategória do 80 kg Marek Bartl - Kamil Cibinski /víťaz Cibinski na body/ Ronald Paradeiser - Milan Kratochvíla /víťaz Paradeiser na body/ Denis Farkaš - Samuel Liška /víťaz Farkaš na body/ Samuel Daňko - Juraj Tutura /víťaz Tutura TKO v 2. kole/