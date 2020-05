Prekrásny počin vytrvalosti a lásky. Mladá Indka svojím skutkom ohúrila svet

Jej príbeh si všimla aj Trumpova dcéra.

24. máj 2020 o 11:14 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/fTeaygrpAFE

BRATISLAVA. V Indii sa možno zrodila budúca cyklistická hviezda. Volá sa Jyoti Kumariová, má 15 rokov a počas siedmich dní odjazdila na bicykli viac než 1200 kilometrov z Gurugramu neďaleko hlavného mesta Dillí až do jej rodnej dediny Bihar na severovýchode Indie.

Bicykel si kúpila za posledné úspory, aby odviezla zraneného otca. Mohan Paswan v dôsledku koronakrízy prišiel o prácu, živil sa ako vodič rikše.

Okrem neho mala na bicykli ešte potrebnú batožinu, ktorú tiež potrebovala preniesť na obrovskú vzdialenosť.

Ich úspešná cesta trvala od 10. do 16. mája.

"Pätnásťročná Jyoti Kumariová odviezla svojho otca na zadnom ráme bicykla 1200 km do ich rodnej dediny. Je to prekrásny počin vytrvalosti a lásky," napísala na twitteri Ivanka Trumpová, dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Aj jej zásluhou sa o mladej Indke dozvedelo veľa ľudí z celého sveta a na jej konto pribúdali obdivné a zároveň povzbudivé odkazy.

Nezvyčajný počin ôsmačky zo základnej školy neunikol ani predstaviteľom Indickej cyklistickej federácie.

"Preukázala nezvyčajnú vytrvalosť, preto sme sa rozhodli, že ju otestujeme. Vraveli sme jej, že v školskej dochádzke môže pokračovať aj v našich akadémiách v Dillí," uviedol šéf federácie Onkar Singh pre Hindustan Times.

Talentované dievča by sa do Dillí malo presunúť po skončení zákazu cestovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu v Indii. "Musíme zistiť, či bude schopná jazdiť na bicykli aj pri porovnávaní sa so súpermi," doplnil Singh.