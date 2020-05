Zničili ho médiá a zasraný šport, zastal sa Armstrong súpera

Doping poznačil jeho vzťahy.

25. máj 2020 o 19:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Jeho hriechy sú už notoricky známe. Klamal, podvádzal, krivo vypovedal pred súdom, zastrašoval a budoval si falošný imidž.

Ak sa v budúcnosti bude vysvetľovať, čo je doping, Lance Armstrong bude ukážkovým príkladom.

Bývalá cyklistická hviezda už o svojej kariére rozpovedala množstvo detailov.

Dokument televízie ESPN s názvom Lance, z ktorého odvysielali v nedeľu 24. mája prvú časť, však šiel viac do hĺbky.

Nezameriaval sa len na športovú stránku, ale aj na to, ako jeho kariéra a doping poznačili medziľudské vzťahy.

Aj s najbližšími, ktorým klamal rovnako ako celému svetu.

Syn nechce byť ako otec

Jedným z najsilnejších momentov dokumentu je situácia medzi Armstrongom a jeho najstarším synom Lukom, ktorý sa venuje americkému futbalu a hrá univerzitnú ligu.

Pravdu sa dozvedel, keď mal dvanásť rokov. Otec mu všetko rozpovedal, až keď bolo jasné, že trestu neunikne.

„Keď sa ako malý niečo také dozviete, váš svet to otočí naruby,“ hovorí v dokumente Luke Armstrong.

Priznáva, že sa radšej vyhýba tomu, aby ľudia vedeli, že je synom neslávne známeho cyklistu.

„Je to súčasť toho, kým som, ale nie je to to, čo ma vystihuje,“ vraví Luke Armstrong. Doping by vraj nikdy neužil.

„Ak sa snažím niečo dosiahnuť, má to pre mňa vyššiu cenu, ak to dosiahnem bez skratiek. Ak by som dopoval a chytili by ma, ľudia by si hovorili: Je presne ako jeho otec,“ reagoval.