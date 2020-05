Grandslamy bez divákov? Radšej ich ani nehrať, vraví Kvitová

Česká tenistka by akceptovala verdikt o zrušení sezóny.

26. máj 2020 o 8:37 TASR

PRAHA. Česká tenistka Petra Kvitová si vie iba ťažko predstaviť odohranie grandslamových turnajov bez divákov.

Preto sa aj ona zaradila do tábora, ktorý by radšej akceptoval nepríjemný verdikt o zrušení koronakrízou paralyzovanej sezóny.

Mohli by sa uskutočniť dva grandslamy

Dvojnásobná wimbledonská víťazka to uviedla v rozhovore pre miestne médiá pred utorňajším štartom turnaja O pohár prezidenta Českého tenisového zväzu.

Svetový tenis sa nehrá od marca, v ideálnom prípade by sa tento rok mohli uskutočniť dve grandslamové podujatia vo Francúzsku a USA. V hre sú možnosti odohrať zopár turnajov na konci roka či celú sezónu ukončiť.

"US Open a Roland Garros stále bojujú o to, aby sa hralo, hoci bez divákov. V tomto prípade radšej ani nehrať. Bez fanúšikov je to iné, ľudia sú náš hnací motor. Nie je to pekné a tenis si to nezaslúži. Ja mám svoje roky, možno ešte nejaký grandslam odohrám," uviedla 30-ročná Kvitová.

Kvitová: Nepodávanie si rúk je neetické

Aj prísne bezpečnostné opatrenia u víťazky 27 turnajov WTA vzbudzujú rozpaky:

"Nie sme na to zvyknutí. Úprimne sa domnievam, že nepodávanie si rúk je neetické, to je asi to najnepríjemnejšie. Je to šport a malo by to byť na nejakej úrovni."

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) pre pandémiu koronavírusu predĺžila pozastavenie všetkých turnajov až do 31. júla 2020.

Týka sa to mužských a ženských turnajov na okruhoch ATP, WTA a ITF, juniorských a seniorských turnajov ITF, tenisového okruhu pre vozíčkarov ako aj okruhu plážového tenisu.

V apríli zrušili všetky turnaje naplánované do 13. júla, v tomto roku sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon.