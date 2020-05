Play off s 24 tímami? Budú hrať tímy, ktoré by nemali šancu, oponuje Carolina

Proti formátu play off boli iba dva kluby.

26. máj 2020 o 9:41 TASR

RALEIGH. Hokejista Caroliny Jordan Martinook potvrdil, že Hurricanes boli jedným z dvoch klubov NHL, ktoré hlasovali proti zavedeniu formátu play off s 24 tímami. Tým druhým bola podľa zámorských médií Tampa Bay Lightning.

Odohrala by sa séria navyše

Vedenie profiligy plánuje po ústupe pandémie koronavírusu reštartovať súťaž, pričom tímy by už nedohrávali prerušenú základnú časť, ale priamo by naskočili do play off. Netradičnú vyraďovačku by hralo 24 tímov, 12 v každej konferencii.

Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii by na základe percentuálneho bodového zisku postúpili priamo do 2. kola play off. V 1. kole by štartovali tímy z 5. až 12. miesta, série by sa podľa predbežného plánu hrali na tri víťazné zápasy.

Od 2. kola play off by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely. Všetky zápasy by sa hrali bez divákov. Tento návrh schválila už aj hráčska asociácia NHLPA.

Ligoví predstavitelia ešte potrebujú doladiť niekoľko detailov, ako napríklad ubytovanie rodín hráčov v hoteloch.

Proti návrhu boli iba dva kluby

Na schválenie formátu bolo potrebných minimálne 18 z 31 hlasov. Každý klub mal jeden hlas, podľa zámorských médií boli proti iba Carolina a Tampa. Za Hurricanes hlasoval ich zástupca v NHLPA Martinook, ktorý návrh nepodporil.

"Pri formáte s 24 tímami dostanú možnosť hrať o Stanleyho pohár mužstvá, ktoré by inak mali šesť či osempercentnú šancu postúpiť do play off. Tímy na 12. priečke by len ťažko mohli pomýšľať na play off.

Nikto takúto situáciu nezažil, no doteraz vždy platilo, že v play off bojovalo 16 tímov, ktoré súperili v sériách na štyri víťazné zápasy," povedal Martinook pre agentúru AP.

Carolina pred prerušením súťaže bojovala o postup, vo Východnej konferencii jej patrila pozícia s prvou voľnou kartou, pred deviatym tímom tabuľky NY Islanders mala náskok jedného bodu.

Podľa Martinooka si Hurricanes neželali hrať jednu sériu play off navyše. Schválený formát však akceptujú a sú pripravení dohrať sezónu.

"Sme plne prichystaní hrať podľa plánu, ktorý máme na stole," potvrdil Martinook. Carolina by podľa návrhu mala v 1. kole nastúpiť proti NY Rangers.