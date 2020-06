Nadala zdolal na mieste, kde sa stal legendou. Nestačilo mu to

BRATISLAVA. Udrel prudko do loptičky a na antuke sa pokĺzol. Vyzeralo to, že sa dostane do problémov. Lenže loptička sa na jeho stranu kurtu už od súpera nevrátila. Zastavila ju sieť. Ľahol si a chvíľku vychutnával aplauz tribún.

Nebyť pandémie koronavírusu, najlepší tenisti by v týchto dňoch súperili na turnaji Roland Garros v Paríži a Novak Djokovič by sa usiloval o svoj osemnásty grandslamový titul.

V tenisovej pauze sa dá aspoň zaspomínať na jeden výnimočný príbeh, ktorého bol srbský hráč hlavným hrdinom.

Vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje sa v histórii tenisu podarilo len niekoľkým hráčom. Novak Djokovič je jedným z nich.

K zápisu do histórie mu dlho chýbal práve triumf na oranžovej antuke v Paríži.

Takmer každý rok sa jeho sen rozplynul na rakete Rafaela Nadala. A keď už ho zdolal, ani slávna výhra nad španielskym antukárom, ktorý dodnes v Paríži prehral iba dva zápasy, nestačila.

Napokon mu ku kariérnemu grandslamu nepriamo pomohol aj samotný Nadal.

Prvá prehra roka? V Paríži

"Roger Federer šokoval Roland Garros výhrou nad Djokovičom," písal The Guardian v roku 2011 o semifinálovom stretnutí, v ktorom Srb prehral prvý zápas roka.

Djokovič vtedy vyhral všetkých 43 zápasov v sezóne. Séria sa zastavila na mieste, kde neskôr roky hľadal cestu k poslednému veľkému titulu do zbierky.

"Nie je veľa ľudí, ktorí by pred dvoma týždňami predpokladali na Roland Garros podobný scenár. Možno iba rojkovia či šarlatáni," opisoval britský denník, o akú senzáciu sa Federer postaral.

Djokovič mal v tom čase na konte iba dva tituly z Australian Open, ale v roku 2011 napokon vyhral všetky grandslamy, okrem Roland Garros.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Ir6v7iVH9DA

Sen o titule zmaril dážď

O rok neskôr sa už Djokovič v Paríži prebojoval do finále. A po prvý raz mal na dosah kariérny grandslam. Stál proti nemu Rafael Nadal.

Prvé dva sety šli na konto španielskeho rekordéra. Potom sa však zápas začal preklápať na druhú stranu.

"Španiel prehral osem hier za sebou. Podobné poníženie nezažil od svojho debutu v roku 2005," písal theguardian.com o tom, ako Djokovič otáčal vývoj, znížil na 1:2 na sety a potom získal brejk vo štvrtom.

Vyrovnanie bolo blízko. Piaty set by v jasne sa vyvíjajúcom zápase rozdal karty nanovo.

Ale vtedy zasiahol dážď.