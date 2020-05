Hokejový talent zvažuje Košice aj kanadskú juniorku. Má šancu na draft

Figuruje aj v rebríčku skautov NHL.

30. máj 2020 o 11:59 TASR

KOŠICE. Pre slovenského hokejistu Romana Faitha bude leto 2020 nielen o príprave na novú sezónu, ale aj o dôležitom rozhodnutí.

"Vyzerá to, že budem mať viacero možností pôsobiska, preto dúfam, že sa správne rozhodnem," konštatoval pre TASR.

Jeho meno figuruje aj v rebríčku skautov pre blížiaci sa draft NHL, v prvom rade sa však sústredí na kvalitnú prípravu na nasledujúci ročník.

Návrat do Košíc hodnotí pozitívne

"Už niekoľko týždňov trénujem pod vedením kondičného trénera. Zároveň chodievam aj s hokejovými kamarátmi trénovať palicovú techniku, miešať puk a zdokonaľovať sa aj v tomto smere," zdôraznil.

Najmladší z hokejového klanu Faithovcov na seba výrazne upozornil v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020. Vo veku 17 rokov debutoval v košickom A-mužstve, v 16 zápasoch získal 6 kanadských bodov za 2 góly a 4 asistencie.

Ročník pritom začal na severe Európy, 17-zápasová anabáza vo Fínsku ho obohatila ľudsky aj hokejovo:

"Vždy to môže byť lepšie. Sezóna 2019/2020 sa pre mňa začala odchodom do Fínska. Na tento krok sa pozerám pozitívne a na následný návrat do Košíc ešte lepšie. Mali sme v tíme viacero skúsenejších hráčov, ktorí už majú niečo odohrané.

Prirodzene dostali viac priestoru. Tréner Peter Draisaitl bol však spravodlivý v tom, že mi dal viac času na ľade, keď videl, že sa mi darí."

S osemnástkou nemohol bojovať o postup

V závere sezóny 2019/2020 mal v pláne pomôcť slovenskej reprezentácii do 18 rokov k návratu do elitnej kategórie.

Na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Spišskej Novej Vsi chcel potvrdiť líderskú pozíciu vo svojom ročníku a zároveň zaujať aj hráčskych skautov.

Nič z toho sa však nekonalo, pandémia koronavírusu zmarila ambiciózne plány hráčov s rokom narodenia 2002.

"Trochu to vyprchalo, ale spočiatku ma to dosť trápilo. Mrzí ma to aj pre to, že sme v 'osemnástke' vytvorili dobrú partiu a mohli sme splniť postupový cieľ," poznamenal.

Figuruje v preddraftovom rebríčku skautov

Roman Faith figuruje v preddraftovom rebríčku skautov NHL na 125. mieste spomedzi hráčov, ktorí strávili ročník 2019/2020 v Európe.

Voľba niektorého z klubov prestížnej súťaže by bola splnený sen, ale záujem eviduje aj z kanadskej juniorskej ligy (CHL):

"Moju preddraftovú pozíciu už neovplyvním, ale som rád, že som sa vôbec dostal do rebríčka. Vyzerá to, že pred nasledujúcou sezónou budem mať viacero možností.

Budem zvažovať, či ostanem v Košiciach alebo skúsim kanadskú juniorskú súťaž, keďže sa ma zrejme bude týkať aj draft do CHL.

Chcem sa rozhodnúť tak, aby to pre mňa znamenalo krok vpred a nie späť. Dúfam, že sa pred sezónou správne rozhodnem."

V Kanade by myslel iba na hokej

Pôsobenie v košickom A-mužstve si pochvaľuje a prípadné zotrvanie v tíme HC Košice ho láka aj z dôvodu, že by išlo o seniorskú súťaž, na rozdiel od kanadskej juniorky.

"Pri každej zmene angažmánu sú plusy aj mínusy. Plusom odchodu do zámoria by bolo to, že v Kanade hráč nemusí myslieť na nič iné iba na hokej. Zároveň je pod drobnohľadom trénerov, skautov.

Na druhej strane je tam úplne iný život a nie každý tam chce ísť. V Košiciach by som zrejme hral v A-mužstve, v ktorom to vyzerá, že mladí hráči dostanú viac priestoru," uviedol Faith pre TASR.