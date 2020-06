Sekera: Ľudia na Slovensku platia vysoké dane a do nemocnice si berú toaletný papier

Rozhovor pre denník SME Spojiť sa s jedným z najlepších slovenských hokejistov nie je jednoduché. Aj počas pandémie je dosť zaneprázdnený. Venuje sa rodine, práci okolo chaty, tréningom a popritom sleduje spoločenské i politické dianie na Slovensku. „Zavolám, keď sa naobedujem,“ reagoval na žiadosť o rozhovor ANDREJ SEKERA. O pár minút sa 33-ročný hokejista Dallas Stars ozval v telefóne: „Som pripravený.“

Čo ste mali na obed?

Segedínsky guláš.

To nie je úplne typické jedlo pre športovca.

Snažím sa stravovať zdravo a byť skôr vegetariánom, ale raz za čas si doprajem aj niečo takéto. V jedálnom lístku výrazne obmedzujem mäso, ale nie som striktný vegetarián.

Za štandardných okolností by ste mali práve po sezóne a boli by ste na dovolenke. Pandémia koronavírusu však veci zmenila. Čo robíte v týchto dňoch?

Venujem sa rodine. Onedlho budem musieť ísť naspäť do USA, takže chcem tráviť čo najviac času s najbližšími. Takmer stále sme na chate, kde je dosť roboty.

Ste domáci majster, ktorý zvládne aj náročnejšie práce?

Základné veci, ktoré viem, si spravím aj sám. Na iné si zavolám odborníkov. Pomáhajú mi aj otec a svokor, pri ktorých sa veľa naučím.

Mali ste počas posledných týždňov čas aj na niečo špeciálne?

Žijem úplne normálny život ako obyčajný človek. Pracujeme okolo záhrady. Na chate sme niečo postavili, iné zbúrali. Niečo sme natreli alebo zasadili. A popritom sa udržiavam v kondícii a trénujem.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Andrej Sekera: Všade na svete sa kradne, ale na Slovensku je to neúnosné Čítajte

Hráči NHL žijú v neistote, nevedia, kedy sa začne opäť hrať. Je náročné prinútiť sa do tvrdých tréningov?

Je to moja robota. Nemusím sa do toho nútiť. Hoci priznávam, radšej by som bol na ľade alebo mal úplne voľno, ako byť v takomto pomykove. Musíme sa však prispôsobiť. Začal som už aj s korčuľovaním. Už druhý týždeň chodím na ľad do Trenčína.

Vedenie NHL oznámilo plán reštartu sezóny s 24 tímami v play off, hrať by sa malo v dvoch mestách. Ako vnímate tento formát?

Tak to vymysleli a treba to rešpektovať. Beriem to normálne. Keby sa to malo ešte dlhšie odďaľovať, nevidím zmysel, prečo by sa mala sezóna dohrať. Teraz určili, že sa prípravné kempy začnú v júli, takže všetci vedia, čo majú robiť. Keď sa to dohrá, bude dobre.

Pri marcovom návrate na Slovensko ste využili súkromné lietadlo. Už viete, ako a kedy pôjdete naspäť do USA?

Podľa posledných prognóz by som sa tam mal presunúť koncom júna alebo začiatkom júla. Ešte neviem ako. Je to ešte mesiac a možno sa dovtedy otvoria viaceré letiská. Určite sa do USA bude dať dostať, len to nebudú priame spoje. Niektoré aerolínie však lietajú v obmedzenom režime. Nejako sa to bude dať skĺbiť.

Ste rád, že ste počas najhoršieho obdobia pandémie boli s rodinou na Slovensku?

Doma je doma. Vždy sa sem rád vraciam. Pandémia bola na celom svete, ale keď sme dostali možnosť ísť na Slovensko, využili sme ju. Stihli sme to ešte pred najväčšou vlnou. Po zatvorení hraníc by bolo náročnejšie prísť domov.

Čo ďalšie sa dočítate v rozhovore? Ako je spokojný s novou slovenskou vládou.

Čo povie ľuďom, ktorí volili Mariana Kotlebu.

Prečo daroval 100-tisíc eur nemocnici v Bojniciach.

Kto by mal v súčasnej situácii najviac pomáhať.

O koľko peňazí môže prísť pre koronakrízu

Prečo si myslí, že Dallas môže vyhrať Stanleyho pohár.

Koľko sezón ešte chce hrať v NHL a vráti sa potom do Európy.

Prečo na Slovensku nie je dobrá práca s mládežou.

Ako podľa vás slovenská vláda a ľudia zvládli opatrenia v súvislosti s koronavírusom?

Vždy budú ľudia, ktorí budú nadávať, aj takí, ktorí sú pozitívni a vedia, prečo sú tieto opatrenia. Vláda sa snažila ochrániť ľudí a ich zdravie. Bohužiaľ, vedľajší produkt, ktorým je ekonomika, nedopadla dobre. Viacerí na situáciu doplatili. Každá karta má dve strany.

Na akej strane ste vy?

Prečítal som veľa článkov o tom, či je vírus reálny alebo vymyslený. Na Slovensku aj pán doktor Krčméry hovoril, že je to slabší vírus ako chrípka. Tak nechápem, prečo sa takto všetko zatváralo. Nie som doktor. Tie čísla sa mi však zdajú skresľujúce.

Prečo?