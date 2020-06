Messi rozhodol o svojej budúcnosti. Bez debaty je mladý a silný, vraví prezident klubu

Argentínčan mohol požiadať o prestup.

2. jún 2020 o 16:13 SITA

BRATISLAVA. Aj v sezóne 2020/2021 bude argentínsky futbalový virtuóz Lionel Messi súčasťou španielskeho veľkoklubu FC Barcelona.

Tridsaťdvaročný rodák z Rosaria si totiž neuplatnil klauzulu vo svojej zmluve, ktorá mu umožňovala do 31. mája požiadať o prestup do iného mužstva.

Ak by sa tak stalo, Messi by od Kataláncov odchádzal bez nároku na odstupné. Aktuálny kontrakt FC Barcelona s argentínskym útočníkom znie do leta 2021. Informáciu priniesol portál goal.com.

V Barcelone je od trinástich rokov

Špekulácie o možnom odchode Messiho z FC Barcelona sú prakticky na dennom poriadku. V ostatnom čase sa spomínal najmä taliansky Inter Miláno, Argentínčan však o prípadnom odchode nikdy nahlas nehovoril.

Šesťnásobný víťaz Zlatej lopty určenej pre najlepšieho futbalistu planéty je súčasťou organizácie FC Barcelona od svojich trinástich rokov.

Najprv pôsobil v akadémii La Masia, z ktorej sa prepracoval až na úplný vrchol. Debut v prvom tímu "blaugranas" absolvoval 16. novembra 2003 v prípravnom zápase proti FC Porto vo veku 16 rokov, 4 mesiace a 23 dní.

Veria, že ostane lídrom

Vedenie FC Barcelona by rado videlo Messiho zabávať fanúšikov na štadióne Camp Nou aj v ďalších rokoch. "Naše prianie je, aby od nás nikdy neodišiel," hovoril nedávno prezident klubu Josep Maria Bartomeu a pokračoval:

"Rozhodnutie je len na ňom. Iba on sám má právo, aby sa rozhodol, kedy skončí s futbalom. Sme však presvedčení, že kariéru chce ukončiť v Barcelone. Veríme, že aj v ďalších pár rokoch bude Leo Messi náš líder.

Bez debaty je stále mladý a silný. A nechýbajú mu ani ambície. Leo Messi bude za nás hrať počas nasledujúcich dvoch, troch, štyroch či piatich rokov. V tomto som bez obáv."