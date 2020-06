Zvažujeme, či ísť robiť komparz, vraví klub o pláne dohratia ligy

Majú pocit, že ide o zákulisné hry.

3. jún 2020 o 7:34 TASR

SKALICA. Vedenie futbalového klubu MFK Skalica nesúhlasí s utorkovým rozhodnutím Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) o spôsobe dohratia druhej najvyššej slovenskej súťaže v ročníku 2019/2020.

V stanovisku na svojej oficiálnej stránke uvádza, že dokonca uvažuje, že hráči nenastúpia na dohrávané zápasy či o možnosti neprihlásiť sa v ďalšej sezóne do II. ligy.

VV SFZ rozhodol, že druhá liga sa dohrá v skrátenom päťkolovom formáte so šiestimi mužstvami. VV SFZ sa tak nestotožnil s návrhom Únie ligových klubov (ÚLK) a Komisie SFZ pre riadenie II. ligy, ktorá už dávnejšie odsúhlasila návrh o ukončení ročníka.

Po verdikte SFZ je aktuálna tabuľka po osemnástich kolách, z ktorých si berú zainteresované mužstvá body po 15. kole. V nadstavbe sa odohrá 5 kôl, nebude to však 15 zápasov, ale bude sa hrať len 11. Keďže v 16., 17. a 18. kole už niektoré tímy zo šestky hrali spolu a tieto zápasy sa im budú zarátavať do konečného poradia.

V upravenej tabuľke je na čele Banská Bystrica, druhá Dubnica má rovnako 38 bodov a tretia Skalica 32.

TASR prináša stanovisko MFK Skalica v plnom znení a bez redakčných úprav:

"Kto vlastne navrhol a rozhodol o tomto variante, keď Komisia pre riadenie II. ligy podala návrh na VV SFZ na predčasné ukončenie súťaže? Ale hneď v mailoch bola upozorňujúca veta na možnosť dohratia a nerozpúšťania mužstiev.

Takže bolo už hneď jasné, že bude prijatý nejaký variant dohrávky. Teraz je už MFK B. Bystrica spokojná, má pred nami opäť 6-bodový náskok a dohrávať sa budú namiesto 12 len 4 zápasy? Dubnica si dokonca polepšila postavenie v tabuľke.

Podľa nás by bola určite spravodlivejšia tabuľka zo vzájomných zápasov medzi prvou šestkou. Bodové rozdiely by boli menšie a pre divákov by to boli určite zaujímavejšie zápasy, ak by všetci mali ešte o čo hrať.

Máme obavu, čo sa bude diať na ihriskách počas zápasov, ak sú v zákulisí prijímané takéto kontroverzné rozhodnutia. Cítime sa podvedení a zvažujeme či vôbec robiť "komparz" pre divadlo, ktoré predviedla B. Bystrica a Dubnica s presadením takéhoto variantu dohrávky.

Všetky návrhy ÚLK a Komisie pre riadenie II. ligy nás udržovali v tom, že sa dohrávať nebude. Prečo sa rozhoduje o dohrávaní 11 dní pred jeho začiatkom? Prečo neboli 2-3 varianty pripravené napr. už pred mesiacom?

Mohli sme sa s nimi oboznámiť, pripravovať sa na dohratie a len čakať na schválenie vládou, poprípade hlavným hygienikom. Nadobúdame dojem, že sú tu opäť zákulisné hry, tak ako sme to sledovali počas celej jesennej časti a dohrávací model je ušitý na mieru.

Sme znechutení a vedenie klubu zvažuje, že hráči nenastúpia na tieto zápasy, poprípade uvažuje tiež o možnosti neprihlásiť sa v ďalšej sezóne do II. ligy."