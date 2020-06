Tím NHL bol bez kapitána, teraz sa to možno zmení. Budeme to riešiť v lete, vraví tréner

V NHL je momentálne päť tímov bez hráča s C-čkom na drese.

3. jún 2020 o 10:48 TASR

OTTAWA. Tím zámorskej NHL Ottawa Senators by mal mať po dvojročnej prestávke opäť kapitána.

V klube nie je hráč s touto funkciou od 13. septembra 2018, keď obrancu Erika Karlssona vymenili do San Jose.

Pred novou sezónou by sa to však mohlo zmeniť. Hlavný tréner D.J. Smith avizuje, že by v nej už niekto "céčko" na drese mohol mať.

"Rozprávali sme sa o tom s generálnym manažérom Pierreom Dorionom. Je to niečo, o čom budeme diskutovať ešte aj v lete. Dôležité je, aby sme sa uistili, že ten hráč bude na to pripravený, a že na to nie je priskoro," uviedol Smith pre nhl.com.

Ottawa v tejto sezóne využila štyroch alternatívnych kapitánov. O funkciu sa podelili Jean-Gabriel Pageau, Mark Borowiecki, Ron Hainsey a Thomas Chabot.

V NHL sú ešte štyri tímy ktoré nemajú kapitána. Patria medzi ne New Jersey Devils, New York Rangers, Detroit Red Wings a Vegas Golden Knights.