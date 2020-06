Čo spôsobí nariadenie Matoviča? Slovan môže prísť o milióny eur

Niektoré kluby prídu o peniaze, iné nie.

3. jún 2020 o 16:11 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. „Do konca roka nebude môcť byť na športových podujatiach viac ako tisíc divákov,“ vyhlásil nedávno premiér Igor Matovič.

Viac ľudí organizátorom hygienici do konca roka nepovolia ani v prípade, že by Slovensko nemalo ani jedného chorého.

Tieto opatrenia sa nepáčia športovým fanúšikom či funkcionárom. Pre viaceré kluby to môže mať fatálne následky.

Od budúceho víkendu je naplánovaný reštart najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Do konca júna bude na štadióne povolených päťsto osôb a od začiatku júla tisíc.

Čo sa v článku ešte dočítate? Akú priemernú návštevnosť majú kluby vo Fortuna lige.

Koľko miliónov stratí Slovan, ak bude platiť súčasné nariadenie.

Dunajská Streda môže prísť až o tridsať percent rozpočtu. Koľko to je eur?

Prečo Spartak Trnava súhlasí so svojím najväčším rivalom.

Nie je definitívne, či môže prísť na štadión aj päťsto divákov.

Prečo si slovenské kluby chcú zobrať príklad z Poľska.

Ešte pritom nie je jasné, či sú do tohto čísla zarátaní aj hráči, tréneri, novinári a usporiadatelia, alebo len samotní diváci.

„Ak by sme do konca roka mohli využiť len takúto kapacitu, malo by to výrazné a možno až fatálne následky nielen pre futbal, ale aj iné športy,“ tvrdí generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Najvyššia návštevnosť je v Dunajskej Strede

Najväčšiu peňažnú ujmu budú mať Dunajská Streda a Slovan Bratislava. O nemalé peniaze prídu aj v Trnave a Žiline.

Naopak Sereď, Trenčín, Senica či Nitra nemusia prísť na vstupnom takmer o žiadne peniaze. Ako je to možné?