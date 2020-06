Opäť sa začne hrať 13. júna. Fortuna liga už pozná presný program reštartu

Program prvého kola nadstavby.

3. jún 2020 o 14:13 (aktualizované 3. jún 2020 o 15:19) TASR

BRATISLAVA. Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna zápasmi prvého kola nadstavbovej časti.

V skupine o titul si úradujúci majster Fortuna ligy a tabuľkový líder ŠK Slovan Bratislava zmeria sily s MFK Ružomberok, duel na Tehelnom poli má výkop o 18.00 h.

Už o hodinu skôr (17.00) sa v skupine o udržanie odohrajú všetky tri zápasy AS Trenčín - FK Pohronie, FC Vion Zlaté Moravce-Vráble - FC Nitra a FK Senica - ŠKF iClinic Sereď.

V sobotu o 20.00 h v rámci skupiny o titul nastúpia futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda proti MFK Zemplín Michalovce, kolo dohrajú v nedeľu 14. júna o 18.00 h na štadióne pod Dubňom, kde druhý tím tabuľky MŠK Žilina privíta trnavský Spartak.

Nadstavba vyvrcholí barážou o účasť vo Fortuna lige a prípadne i play off o Európsku ligu. Tie sú na programe 14. resp. 17. júla.

Termíny by sa už posúvať nemali, vzhľadom na to, že do 20. júla musí podľa posledných platných informácií ÚLK nahlásiť Európskej futbalovej únii (UEFA) pohárových účastníkov.

Dobrou správou pre futbalového fanúšika je aj to, že najvyššia súťaž sa bude objavovať na televíznych obrazovkách častejšie ako doteraz. Verejnoprávna RTVS odvysiela z prvých troch kôl dva vybrané prenosy.

Orange Šport takisto pokryje dva zápasy z kola s výnimkou prvého a posledného kola nadstavby. V prípade play off o UEFA Európsku ligu by boli televíznymi partnermi pokryté oba semifinále a finále.

"Je pozitívne, že sa nám podarilo dostať futbal na televízne obrazovky vo vyššej miere ako doteraz. Chcel by som sa poďakovať vysielateľom, ktorí ukázali, že im na našom futbale záleží a súhlasili s našim návrhom o zvýšení počtu TV prenosov v jednotlivých kolách nadstavby.

Naďalej platí, že všetky zápasy nadstavby odvysiela online aj partner Huste.tv, s ktorým pripravujeme spoločný projekt #spoluzafutbal pre virtuálnych fanúšikov, ktorých však čo najskôr chceme mať priamo na štadiónoch," uviedol pre web ÚLK výkonný riaditeľ Michal Mertinyák.