Hráči Bystrice začali spoločnú prípravu, Javorčík hovorí o veľkej výzve

Tím opustili Mihálik či Bartánus.

3. jún 2020 o 15:24 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice začali so spoločnou prípravou, ktorá potrvá 7 týždňov. Tréner Norbert Javorčík má zatiaľ k dispozícii popri hŕstke skúsenejších hráčov najmä veľa mladíkov, keďže viacerí hráči trénujú individuálne.

"Cieľom tejto prípravy je dať možnosť hráčom z Banskej Bystrice a okolia pripravovať sa spoločne," uviedol Javorčík pre TASR.

Súčasná príprava je v réžii kondičného trénera Mária Kalinu. "Čaká nás 7-týždňový blok spoločnej prípravy v Banskej Bystrici a okolí. Mala by trvať do 24. júla. Už počas tejto prípravy by sme chceli absolvovať aj tréningy na ľade, ale to ešte nemáme potvrdené," prezradil Javorčík.

Termín riadnej prípravy na ľade je otázny, keďže zimný štadión v Banskej Bystrici čaká rekonštrukcia. "Barani" by k riadnej príprave na ľad radi prešli 5. alebo 10. augusta.

K tímu sa pripojí aj staronová tvár Matej Češík, ktorý sa vrátil po ročnom pôsobení v Znojme. V kádri už naopak nefigurujú Marek Bartánus a Vladimír Mihálik, ktorí zamierili do Michaloviec a ani Gilbert Gabor, ktorý bude pôsobiť vo Švédsku.

K zmene pravdepodobne príde aj na poste trénera brankárov, ktorý v nedávnom období zastával Matúš Kostúr. Pre trénera Javorčíka bude sezóna 2020/2021 prvou v pozícii hlavného trénera A-mužstva.

"Každá trénerská práca je zodpovedná. Toto bude pre mňa veľká výzva. Uvedomujem si, že moja súčasná pozícia bude o detailnejšej práci, komplexnejšej príprave a väčšej špecifikácii úloh v rámci trénerského štábu.

Ja sa na to veľmi teším a hoci som ponuku viesť A-mužstvo Banskej Bystrice chvíľu zvažoval, teším sa na to," poznamenal pre TASR.