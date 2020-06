Dúbravka je najlepší brankár v Anglicku, tvrdí Zíka

Rozhovor pre denník SME

Žiadny slovenský brankár nemal v ére samostatnosti vo svete také renomé. V najlepšej lige sveta má na konte Martin Dúbravka najviac zákrokov. Aj preto je najpopulárnejším hráčom Newcastle United.

O Dúbravkovom vzostupe, budúcnosti a možnom prestupe hovorí vo veľkom rozhovore jeho agent PAVEL ZÍKA zo spoločnosti Global Sports.

Z neznámeho Dúbravku sa počas dvoch rokov stal jeden z najrešpektovanejších brankárov v Anglicku. Nie ste prekvapený, ako sa vyšvihol?

Neprekvapilo ma to, lebo som Martina poznal už predtým. Vedel som, že je inteligentný človek a správny profesionál. Že na sebe pracuje a premýšľa o kariére. Má výbornú podporu priateľky a rodiny.

Ako agent pracujem už vyše dvadsať rokov a špecializujem sa na brankárov. Spoznal som mladého Petra Čecha a spolu sme to dotiahli až do najvyšších poschodí svetového futbalu. Už od začiatku som vedel, že aj z Martina vyrastie elitný brankár, mal na to psychické a fyzické predpoklady.

Presne vieme o momente, keď sme boli spolu na večeri a podali sme si na to ruku. Naším prvým cieľom bolo chytať pravidelne v Premier League. Ďalším zámerom bolo dostať sa medzi absolútnu svetovú špičku. To, čo sme si sľúbili, aj plníme.

Je pravda, že ho do Newcastlu predali výborné výkony v zápasoch slovenskej reprezentácie proti Anglicku a Škótsku?

Je na tom dosť pravdy, Martin chytal v oboch zápasoch vynikajúco. Ale doplním to. Spolu s rodinou sme prežili niekoľko rokov v Argentíne. Aj preto máme blízko k svetu hovoriacemu po španielsky.

Cez svoje kontakty sme sa dozvedeli, že slávny španielsky tréner Rafael Benítez hľadá dlhodobo brankára. Začali sme s ním hovoriť o Dúbravkovi, aby si všímal jeho zápasy a presvedčil sa o jeho výkonoch.

Aj na tieto otázky odpovedal Pavel Zíka Aká je cena Dúbravku? Bol by oveľa drahší, ak by bol mladší?

Prestúpi Dúbravka do veľkoklubu formátu Chelsea či Paríž Saint-Germain?

Ako je to s možnou konkurenciou pre Dúbravku?

Bol to lepší obchod pre Spartu alebo pre Newcastle?

Padne cena hráčov na trhu o tridsať percent?

Ako môže pandémia pomôcť Slovákom?

Niekedy v živote potrebujete aj šťastie. Slovensko akurát hralo na Britských ostrovoch. Všetko do seba pekne zapadlo. Benítez videl Martina naživo v Škótsku i v Anglicku. To bol jeden z hlavných motívov, prečo sme rokovania rozbehli.

Benítez priznal, že mal v zozname niekoľko desiatok brankárov. Výber sa mu postupne zužoval, až zostal iba Dúbravka. Martin potvrdil, že je nielen výraznou osobnosťou Newcastlu, ale aj celej Premier League, teda najlepšej súťaže ma svete. A svedčia o tom aj rôzne hodnotenia.

Pavel Zíka. (zdroj: Global Sports)

Dúbravka má v tejto sezóne na konte 117 úspešných zákrokov, čo je najviac v celej súťaži. Čo to znamená?

Je to dané aj tým, že obrana Newcastlu by mohla pracovať aj trošku lepšie. Martin však aj touto bilanciou potvrdzuje, že si Newcastle vybral dobre. Som subjektívny, lebo som jeho agent a mám ho rád. Martin je však podľa mňa najlepší brankár v Premier League. A zároveň patrí medzi desať najlepších brankárov sveta.

Aká je dnes cena Dúbravku?