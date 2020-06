Líder tureckej ligy dostal prísny trest, v Európe si nezahrá

Trabzonspor porušil finančné pravidlá.

3. jún 2020 o 18:59 TASR

NYON. Líder tureckej futbalovej ligy Trabzonspor dostal ročný zákaz účasti v európskych pohároch. Dôvodom je porušenie finančných pravidiel.

Európska futbalová únia (UEFA) uviedla, že klub nedokázal v uplynulom období splniť predchádzajúcu dohodu, aby sa vyhol sankciám vyplývajúcim z pravidiel finančnej fair play.

Tie sa viažu na príjmy a výdaje z prestupov hráčov a platov v kluboch, ktoré sa kvalifikujú do Ligy majstrov a Európskej ligy.

Trabzonspor by sa v prípade víťazstva v lige kvalifikoval priamo do skupinovej fázy LM, čo by mu zaručilo milióny eur.

Klub figuruje na čele prerušenej súťaže o skóre pred Basaksehirom, tretí Galatasaray má o tri body menej.

Do konca súťaže zostáva odohrať osem kôl, reštart je naplánovaný na 12. júna. Informovala agentúra DPA.