Kde a ako sa bude dohrávať Liga majstrov? Hovorí sa o dvoch možnostiach

Pôvodne sa malo hrať v Turecku.

4. jún 2020 o 9:41 TASR

ZÜRICH. Turecko môže prísť o finále futbalovej Ligy majstrov 2019/2020. Vyvrcholenie súťaže by sa mohlo uskutočniť v Portugalsku alebo Nemecku.

Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj, keďže verdikt Európskej futbalovej únie (UEFA) sa očakáva po zasadaní výkonného výboru riadiaceho orgánu 17. júna.

Liga majstrov 2019/2020 Dosiaľ známi štvrťfinalisti Paríž St. Germain

Atalanta Bergamo

Atletico Madrid

RB Lipsko Osemfinálové odvety Manchester City - Real Madrid (prvý zápas - zvíťazilo City 2:1)

Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (3:0)

Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1)

FC Barcelona - SSC Neapol (1:1).

Tohtosezónne finále sa malo pôvodne hrať 30. mája v Istanbule na Atatürkovom

Olympijskom štadióne, všetko ale zastavila pandémia koronavírusu.

UEFA už dlhšie avizuje, že finále by sa malo uskutočniť koncom augusta. Uvažuje sa aj o formáte akéhosi Final Four, resp. Final Eight.

Podľa zdroja AP je prioritou UEFA vybrať také dejisko, ktoré by nemalo problémy s reštrikciami pri pricestovaní hráčov, resp. rozhodcov.

Neuvažuje sa pritom o účasti fanúšikov na tribúnach. Dohrávala by sa v ňom už aj štvrťfinálová fáza, celé semifinále a samotné finále.

Prezident Portugalska Marcelo Rebelo de Sousa tento týždeň avizoval potenciálnu "výbornú futbalovú správu" pre krajinu. Do úvahy pre dohranie LM tam pripadajú dva štadióny v Lisabone, Benficy a Sportingu.

Nemecké periodikum Bild zasa v stredu uviedlo, že ak by sa LM dohrala v Nemecku, záverečné fázy by mohol zorganizovať Frankfurt v podobe "rýchloturnaja (Blitzturnier)".

Pandémia ochorenia COVID-19 núti UEFA vybrať si jednu krajinu pre dohratie zvyšných zápasov, tvrdí zdroj.