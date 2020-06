Viem, že to nie je ono, preto som rád, že som dal víťazný gól, vraví Weiss

Vladimír Weiss stretlil premiérový gól za Slovan.

4. jún 2020 o 11:43 TASR

BRATISLAVA. Slovenský futbalový stredopoliar Vladimír Weiss ml. má už v drese Slovana Bratislava za sebou premiérové minúty aj premiérový gól.

V stredajšom prípravnom zápase pred reštartom Fortuna ligy 2019/2020 rozhodol o víťazstve 2:1 nad Nitrou gólom v závere stretnutia.

Proti Seredi odohral 20 minút, v súboji s Nitrou 35 minút a na ihrisku sa cíti čoraz lepšie.

"Určite sa to zlepšuje. Teším sa, že som opäť dostal určitú minutáž, tak ako sme boli dohodnutí s trénerom. Snažím sa do toho dostať herne aj kondične. Viem, že to ešte nie je úplne ono. O to viac ma teší, že som strelil náš víťazný gól," citoval Weissa oficiálny web úradujúceho majstra.

Gólovej situácii predchádzal rozhovor medzi Weissom a spoluhráčom Nonom, ktorý zahrával štandardnú situáciu.

Niečo si pošepkali, Nono rozohral a Weiss skóroval: "Prišiel som za Nonom a povedal som mu, že ak sa bude dať, nech ma skúsi hľadať na úrovni bieleho bodu.

Nabehol som si a aj keď som loptu netrafil tak ako som chcel, skončila v sieti. V takých situáciách je to niekedy naslepo a potrebujete aj trochu šťastia."

Účastník záverečných turnajov MS 2010 i ME 2016 hýril aktivitou.

"Každý vie, že som rád na lopte. V druhom polčase som sa to snažil trochu oživiť, nevyšli mi úplne všetky veci. Snažil som sa trochu zrýchliť našu hru, čo sa myslím na konci aj podarilo.

Vytvorili sme si nejaké šance a aktivitu sme korunovali gólom. Snažím sa hlavne dostať do tempa.

Viem, že liga je už za rohom. Pre mňa je prvoradé byť v poriadku, a keď dostanem šancu aj v lige, určite si to užijem a odvediem na ihrisku maximum," doplnil 66-násobného slovenský reprezentant.