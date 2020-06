Tisíc osôb na štadióne je málo, ale môžeme sa iba prihovárať za zmenu, vraví Husár

Sekcia športu na ministerstve školstva riešila situáciu okolo koronavírusu.

4. jún 2020 o 14:52 TASR

BRATISLAVA. Novela zákona o športe, ktorú vo štvrtok schválili poslanci NR SR, by mala podľa štátneho tajomníka Ministerstva školstva pre šport Ivana Husára rozviazať športovým zväzom ruky.

Tie by tak v čase koronakrízy mohli významne pomôcť športovým klubom a najmä mládežníckym trénerom.

Pôvodné parametre splnil málokto

Nová legislatíva upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Ten obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie.

Právna úprava sa zameriava na možnosť kolektívnych orgánov napríklad hlasovať elektronicky alebo zasadať pomocou videokonferencie.

Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak bude reprezentovať aj v roku 2021.

"Novela sa pripravovala takmer jeden a pol mesiaca, pretože sme veľmi pedantne riešili, čo všetko COVID-19 znemožní funkcionárom zväzov. Sú tam aj technické veci, " vysvetlil Husár.

"V súvislosti so vzorcom, ktorý sa musí pripraviť do 30. septembra, je nereálne, aby sa tie parametre okrem popularity športu dali spravodlivo. Výsledky, členská základňa a úspechy jednotlivých športov by sa tam teraz dať nemohli.

Preto sme sa na sekcii rozhodli a zároveň prediskutovali s mnohými zväzmi ako aj s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom, že tie dáta sa musia skopírovať, aby to bolo korektné a spravodlivé.

V zásade jediní, kto mohol tie parametre splniť, boli lyžiarka Petra Vlhová a biatlonistky. Od polovice marca až možno do konca októbra nikto súťažiť nebude.

Sú dokonca aj zväzy, ktoré zrušili už novembrové a decembrové súťaže. Nikto nevie, či sa budú môcť zorganizovať."

Za limit 1000 divákov sa ešte prihovoria

Nie nepodstatná vec sú financie pre športové zväzy. "Rozviazali sme im ruky, aby mohli významne pomôcť športovým klubom, najmä mládežníckym trénerom, ktorí už tri mesiace v mnohých športoch nemôžu pracovať.

Potrebujeme, aby v tomto sektore zostali a nešli pracovať nikam inam," zdôraznil Husár a dodal, že v prípade druhej vlny pandémie by sa podobné úpravy mohli urobiť aj v budúcnosti.

Husár sa vyjadril aj k limitu počtu divákov na štadiónoch. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb.

Mnohé profesionálne kluby vyjadrili obavy, že takto stanovené limity môžu byť pre ne likvidačné. "Tieto počty nie sú v našej kompetencii, rieši ich Úrad verejného zdravotníctva SR. Je to otázka pre ÚVZ.

Viem, že proti tomu čerstvo protestujú futbalisti i hokejisti, pretože niektoré veci sú nelogické. Postihne to aj niektoré pripravované podujatia. Budú to musieť nejako vymyslieť, alebo zrušiť.

Počet 1000 osôb je nízky, ale my s tým nič nemôžeme urobiť, iba sa prihovárať za to, aby sa zmenil. Ako mi povedal jeden člen konzília, buďme radi, že to vôbec takto je. Každý štát k tomu pristupuje rôzne tvrdo."

Osobne si Husár myslí, že sa tieto čísla ešte prehodnotia: "Podľa mňa sa ešte limit 1000 osôb zvráti. Myslím si, že budú na to argumenty. Na malom štadióne s kapacitou 2000 divákov je limit 1000 asi adekvátny, bolo by to ako šachovnicové sedenie v kine či divadle."