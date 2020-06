Pastrňák získal prestížnu trofej: Nechápem, že ju Jágr nikdy nevyhral

Mladý útočník sa už teší na play off.

4. jún 2020 o 18:53 SITA

BRATISLAVA. Štyridsaťosem gólov mu spolu s Alexandrom Ovečkinom vynieslo titul kráľa strelcov v NHL.

S 95 bodmi sa zasa zaradil na štvrtú priečku medzi najproduktívnejšími hráčmi a výrazne pomohol Bostonu stať sa víťazom základnej časti.

Český hokejista David Pastrňák má ako čerstvo 24-ročný za sebou sezónu snov, ktorú by ešte rád vyšperkoval tímovým úspechom v play off.

Jágrovi nestačilo ani 62 gólov

"Viac ma hnevá, že mi ušla stovka bodov ako päťdesiatka gólov. Aspoň mám pred sebou ďalšiu motiváciu. Stále sa chcem zlepšovať, každý rok túžim viac pomôcť tímu," uviedol Pastrňák v rozhovore na webe iSport.cz.

Ako vníma prvenstvo v prestížnej kategórii o Trofej Mauricea Richarda?

"Veľmi si to vážim. Nechápem, že taký Jaromír Jágr to nikdy nevyhral. A to dal v jednej sezóne za Pittsburgh 62 gólov. To vtedy asi musel vyhrať Mario Lemieux, že," zamyslel sa.

Koronakríza zastavila dianie v NHL už 12. marca. Vtedy zostávalo do konca základnej časti odohrať tímom 11 - 14 zápasov.

Dnes je už jasné, že túto fázu sezóny už dohrávať nebudú, namiesto nej príde niekedy v lete na rad špeciálny formát play off s 24 tímami.

Pastrňák sa na to veľmi teší, dva a pol mesiaca bez hokeja prežíval veľmi ťažko.

Momentálne je spoluhráč Zdena Cháru a Jaroslava Haláka už druhý týždeň v Prahe a snaží sa zapájať do prípravy na ľade.

Bol drzý, Dopita ho poslal preč

"Pomaly sa do toho dostávam, ale ide to ťažko. Minulý rok som mal po sezóne len mesiac pauzu, teraz toho bolo oveľa viac a vôbec som nemohol trénovať. Navyše, stále nevieme, na čom sme," opísal svoje pocity.

"V zámorí sa len teraz rozbiehajú tréningy v malých skupinách. Pritom v Európe Švédi doma trénovali a aj u nás sa makalo v Říčanoch. Keď sedíte zatvorený v byte a vidíte, ako ostatní trénujú, trochu sa toho zľaknete," priznal.

"Preto som sa vrátil z USA do Česka, tam som bol bez trénera aj posilňovne," rozhovoril sa Pastrňák.

"V Prahe sa môžem porozprávať či vyhecovať s ďalšími hráčmi z NHL, lebo počas sezóny na to nie je čas. Som rád, že na naše spoločné tréningy už dorazil aj Voras (Jakub Voráček - pozn.). Je to super hokejista, kapitán národného tímu a môj dobrý kamarát. Konečne si môžeme pokecať aj mimo toho, aby sme išli na pivo."

Rodák z Havířova si kedysi ako chlapec pýtal fotografie od známych hokejistov, dnes ich sám rozdáva deťom spolu s podpismi ako na bežiacom páse.

"Pamätám sa, že ma svojho času Jiří Dopita poslal do pr.... Údajne som bol drzý. Stále to mám pred očami, stalo sa to Pardubiciach. Najskôr teda pán Dopita nechcel, ale neskôr som už bol slušnejší a vyšlo to," zaspomínal si Pastrňák.

"Bola to pre mňa veľká škola, odvtedy som už mal strach pýtať si fotku od hokejistov. Dnes na deťoch vidím, akú majú radosť, keď sa s nimi vyfotím. Rád ich poteším. Nikdy nezabudnem na to, kde som začal hrať hokej. Som hrdý Čech. Urobím čokoľvek, aby som podporil malých hokejistov. Je to pre mňa samozrejmosť," doplnil.

V play off sa výhody mažú

Boston s kapitánom Chárom je odborníkmi pasovaný za veľkého favorita na zisk Stanleyho pohára. Vlaňajší finalista a aktuálny víťaz skrátenej základnej časti má podľa Pastrňáka v tíme viacero lídrov.

Predpovedať, ako dopadne play off, si však netrúfa. Najmä teraz, keď sa NHL zastavila na štvrť roka a sezónu budú dohrávať v netradičnom júlovom či augustovom termíne.

"V play off sa zmažú všetky výhody základnej časti a všetci začneme od nuly. Netuším, ako to bude vyzerať na ľade. Aj keď prípravný kemp asi budeme mať dlhý, takže bude priestor dostať sa do formy. Verím, že nám pomôžu neskutočné skúsenosti aj lídri, ktorých máme v tíme. Samozrejme, zisk Stanley Cupu je jasný cieľ," skonštatoval.

Čoraz viac uvoľnená situácia po koronakríze v Česku padla Pastrňákovi vhod aj mimo tréningového ľadu.

"Najdôležitejší je pre mňa šport. Sem patrí okrem hokeja aj tenis, golf, posilňovňa a cvičenia. O desiatej odídem z bytu a celý deň niečo robím. Cez víkend si s kamarátmi dáme niekde v reštaurácii poriadne české jedlo. A tiež bolo super, že som doma s rodinou mohol osláviť narodeniny," dodal sa Pastrňák.