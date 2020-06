Slovan zvažuje odchod z Fortuna ligy. Kmotrík povedal, kam chcú ísť

Najslávnejší slovenský futbalový klub môže čoskoro opustiť Fortuna ligu. Vedenie ŠK Slovan Bratislava vážne uvažuje nad vstupom do zahraničnej ligy. Utvrdili ho v tom aj posledné okolnosti, ktoré neprajú slovenskému športu, i špekulatívne rozhodnutia v slovenskom futbale. "Myslíme si, že teraz prišiel čas otvoriť takúto diskusiu," priznal pre SME generálny riaditeľ klubu IVAN KMOTRÍK ml.

V rozhovore sa dozviete aj: nad presunom do ktorých dvoch zahraničných líg Slovan uvažuje a prečo

v čom sú podľa Kmotríka susednejšie krajiny ambicióznejšie

či pre súčasnú situáciu bude Slovan v lete predávať svoje opory

ktoré rozhodnutia Kmotríka hnevajú a ako by ich vyriešil on

prečo si Kmotrík myslí, že sa na Slovensku okolité krajiny zabávajú

Je schválený návrh, že do konca roka by sa na Slovensku nemali konať podujatia s viac ako tisíc divákmi. Čo si o tom myslíte?

Vláda prišla s opatrením, pri ktorom nešla do dostatočnej hĺbky. Treba pristúpiť ku kapacite štadióna i k možnostiam, ktoré vedia poskytnúť. Percentuálne nastavenie je férovejšie. Tisíc ľudí v Pohroní je takmer vypredaný štadión a tisíc ľudí na Tehelnom poli je takmer nič.

Nemyslím si, že vláda toto analyzovala. Únia ligových klubov (ÚLK) či Slovenský futbalový zväz (SFZ) ako zástupcovia futbalu mohli ešte pred piatou fázou uvoľňovaní predostrieť takýto návrh, aby dali odborníkom podnet zvažovať percentuálne nastavenie.

Kto je teraz na ťahu, aby sa niečo zmenilo?

Kluby zastupuje ÚLK, ktorá je výkonným orgánom. Zo svojej pozície sa snažíme vyvíjať maximálne úsilie, aby sme poukázali, aké devastačné dôsledky to na kluby môže mať. Vidíme, že sa otvorili posilňovne, lebo z ich strany prišla veľká iniciatíva.

Chceli by sme, aby aj ÚLK alebo SFZ vytvorili ešte väčší tlak. Ak bude treba, sme otvorení o tom s odborníkmi diskutovať a hľadať riešenia, ktoré by mohli zachrániť šport na Slovensku a umožniť väčší počet divákov.

Keby vláda SR povolila na štadiónoch len päťsto alebo tisíc ľudí, koho budete uprednostňovať?

Stále túto tému riešime, ale určite to budú permanentkári. Budeme chcieť odmeniť permanentkárov, ktorí nám dávajú pravidelne svoju dôveru. Oni sú tí najvernejší a dostanú prvotnú možnosť kúpiť si vstupenku.

Stále však veríme, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako uviesť do praxe percentuálne naplnenie štadiónov a tým zvýšiť maximálny počet účastníkov na športovom podujatí.

Čo by ste robili v prípade, že postúpite do skupinovej fázy Ligy majstrov či Európskej ligy a na Slovensku bude môcť prísť na štadión len tisíc ľudí?

Neviem si to ani predstaviť. Bol by to scenár ako zo zlého sna. Verili sme, že už počas nadstavby sa to u nás opäť oživí, ľudia začnú chodiť na štadión vo väčšom počte a spoločne sa naštartujeme pred pohárovou Európou. Čakali sme, že ľudia budú naším dvanástym hráčom.

Bohužiaľ, momentálne sme bez príjmov. O čom máme hovoriť? Že tu bude tisíc ľudí. Ako chceme klub udržať na určitej úrovni a reprezentovať Bratislavu či Slovensko v Európe?

Už pred koronavírusom som niekoľkokrát opakoval, že zvýšenie počtu fanúšikov je nevyhnutné na to, aby sme sa niekam posunuli.

Ak by sa nič nezmenilo, zvažovali by ste hrať domáce zápasy v európskych pohároch v inej krajine?

Nevieme si predstaviť, že by sme hrali inde ako na Tehelnom poli. Toto je náš domov. Naopak, v klube sa nám otvára téma, ktorou je potenciálna možnosť byť súčasťou jednej z okolitých futbalových súťaží.

Môžete byť konkrétnejší?