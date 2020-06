Stretli sa zástupcovia Tipsport ligy a SHL. Ako bude vyzerať hokej na Slovensku?

Diskutovali aj o počte účastníkov v súťažiach.

5. jún 2020 o 14:36 TASR

BRATISLAVA. Zástupcovia Ligových rád Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktoré riadia Tipsport Ligu a Slovenskú hokejovú ligu, v piatok rokovali o súťažnom modeli v najvyšších dvoch súťažiach.

Extraligoví účastníci dostali od prvoligistov konkrétny návrh fungovania na najbližšie tri sezóny. Diskutovať o ňom budú v závere budúceho týždňa.

Miroslav Lipovský, predseda predstavenstva Ligovej rady SZĽH pre Slovenskú hokejovú ligu (SHL), tlmočil extraligovým zástupcom stanovisko prvoligistov, ktorí chcú mať v dohode ponechanú možnosť postupu do najvyššej súťaže na najbližšie tri sezóny vrátane nasledujúcej.

Prvoligisti môžu ostať znevýhodnení

Návrh tímov SHL zahŕňa tiež skutočnosť, že v ročníku 2020/21 by z extraligy nikto nevypadol, čím by sa počet účastníkov zvýšil na dvanásť.

Od sezóny 2021/22 by však chceli zaviesť priamy zostup posledného tímu a baráž, v ktorej by sa stretol predposledný extraligový tím s víťazom SHL. Týmito krokmi by sa do roku 2023 postupne znížil počet extraligových účastníkov na desať.

"Prezentovali sme jednotný návrh zástupcom Tipsport Ligy. V najbližších dňoch budú o ňom diskutovať so svojimi klubmi. Ak budú súhlasiť, začneme rokovania o podpise zmluvy," uviedol na webe hockeyslovakia.sk predseda Ligovej rady SHL Miroslav Lipovský a na margo návrhu pripojil:

"Za Slovenskú hokejovú ligu sme navrhovali nechať otvorenú možnosť prebojovať sa jej víťazovi do extraligy. Uzatvorenie Tipsport Ligy by totiž pomohlo len extraligistom, prvoligisti by zostali znevýhodnení."

Lintner chce ligu aspoň na rok zatvoriť

Podľa člena Ligovej rady SZĽH pre Tipsport Ligu a zároveň šéfa Pro-Hokeja Richarda Lintnera má väčšina extraligových klubov záujem o uzavretú súťaž, z ktorej by sa nevypadávalo.

Tento názor však nie je v rozpore s myšlienkou, že by prvoligovým klubom ponechali možnosť postúpiť: "Prediskutovali sme si model, ktorý si schválila prvá liga. Teraz ja na Pro-Hokeji, aby sme zasadli s klubmi a buď potvrdili návrh, ktorý sme dostali, alebo pripravili protinávrh. Stretnutie extraligových klubov by malo byť budúci piatok 12. júna.

Za mňa je optimálne riešenie nepostupovať ani nevypadávať v nasledujúcej sezóne 2020/21 a potom Tipsport Ligu otvoriť. Extraligisti aj prvoligisti by mohli využiť prvý rok na stabilizáciu a lepšiu prípravu na to, čo príde. Je však zrejmé, že pohľad našich partnerov zo Slovenskej hokejovej ligy je iný, preto bude potrebná snaha o kompromis."

Chceli by len desať tímov v najvyššej lige

Juraj Koval, prezident trojnásobného slovenského majstra Banskej Bystrice, tiež rozumie, že zo športového hľadiska nesúhlasia prvoligové kluby s uzatvorením Tipsport ligy: "Pôvodný návrh extraligových klubov bol, aby sa súťaž uzavrela.

Po oboznámení sa so stanoviskom zástupcov prvej ligy sme uznali, že športové hľadisko nie je naklonené tomuto riešeniu. Naše návrhy preto budú zahŕňať postup prvoligistu do extraligy.

Ich definitívnu podobu si ešte musíme odkomunikovať. Takmer všetci sme sa však zhodli, že v horizonte dvoch-troch rokov by sme chceli počet extraligových účastníkov ustáliť na desať."