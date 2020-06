Nadal chce byť príkladom. Na US Open nepôjdem, tvrdí

Organizátorov kritizuje aj Novak Djokovič.

6. jún 2020 o 23:55 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. New York v posledných dňoch nepripomína svetovú metropolu plnú života. Ulice sú plné ľudí protestujúcich proti rasizmu aj proti policajnej brutalite. Hoci väčšina zhromaždení bolo pokojných polícia zatkla na nich viac ako dvetisíc ľudí.

K tomu sa v meste naďalej šíri ochorenie Covid-19. Začiatkom júna ho potvrdili u 372-tisíc ľuďoch. Vírus spôsobil smrť už viac ako 20-tisíc ľudí.

Extrémne pravidlá

Na pozadí týchto udalostí sa pripravujú plány na zorganizovanie slávneho grandslamového turnaja US Open. ATP a WTA stopli všetky turnaje do konca júla. Organizátori US Open stále plánujú turnaj v pôvodnom termíne od 31. augusta.

Súvisiaci článok Najlepšia slovenská tenistka súčasnosti nečakane mení trénera Čítajte

Organizátori sa nechcú vzdať myšlienky, aby sa turnaj uskutočnil, hoci situácia v Amerike nevyzerá pre grandslamové podujatie priaznivo.

Organizátori zatiaľ pripravili bezpečnostný protokol kvôli koronavírusu, ktorým budú musieť prejsť tenisti pred turnajom.

Podľa Novaka Djokoviča sú však tieto pravidlá extrémne a nie je možné, aby sa podujatie podľa nich uskutočnilo.

„Museli by sme spať v hoteloch na letisko a testovali by nás dva až trikrát za týždeň. Každý hráč by si mohol zobrať so sebou len jedného člena tímu. To je nereálne. Potrebujete mať trénera, kondičného trénera, fyzioterapeuta,“ komentoval opatrenia Djokovič pre srbskú televíziu Prva.

„Hovoril som s lídrami svetového tenisu. Bavili sme sa o pokračovaní sezóny aj o US Open, pri ktorom nie je jasné, či sa uskutoční. Pravidlá, ktoré by sme museli dodržiavať, sú prehnané,“ dodal.

Hnevalo ho napríklad, že tenisti by mali zakázaný vstup do mesta a mohli by byť iba v tenisovom areáli a na hotelovej izbe.

Nadal: Mali by sme byť príkladom

Djokovičovi možno nesúhlasí s podmienkami za akých by sa turnaj hral, no Rafael Nadal sa minulý týždeň vyjadril, že sa nechystá obhajovať titul z New Yorku.

Súvisiaci článok V New Yorku možno budú dva turnaje. Organizátori US Open majú plán, ako hrať Čítajte

„Ak by ste sa ma pýtali, či by som šiel do New Yorku na tenisový turnaj, povedal by som nie,“ citovala ho BBC.

„Cítim, že by sme mali byť zodpovední a byť pozitívnym príkladom pre spoločnosť. Pochopte sme v situácii, ktorá tu nebola a myslím si, že by sme sa mali vrátiť až keď všetci hráči z celého sveta budú môcť bezpečne cestovať. Chcem, aby bol tenis sto percentne férový,“ hovoril Nadal.

Tenisti by podľa neho mali počkať, kým sa znovu rozbehnú turnaje. Riešením by podľa španielskeho tenistu bola vakcína proti Covidu-19.

Organizátori US Open ponúkli tenistom a ich realizačným tímom pomoc pri vybavovaní charterových letov.

Tenistom povolia prílet do krajiny iba s potvrdením o negatívnom teste, po prílete do USA musia každý deň sledovať príznaky a budú im merať teplotu.

Turnaj by sa konal bez prítomnosti divákov a je možné, že rozhodcov by nahradil systém jastrabieho oka.