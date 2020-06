Chára sa zúčastnil pochodu proti rasizmu. Z vraždy Floyda som chorý, tvrdí

Priznal, že ako cudzinec mal problémy s adaptáciou.

7. jún 2020 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Zdeno Chára v piatok spolu so stovkami ľudí pochodoval ulicami mestečka Brookline, aby jasne vyjadril svoj postup v boji proti rasovej neznášanlivosti v Spojených štátoch amerických.

Dlhoročný kapitán hokejistov Bostonu Bruins sa pridal k ďalším športovcom z tohto mesta, basketbalistom Jaylenovi Brownovi, Marcusovi Smartovi aj Enesovi Kanterovi, ktorí rovnako protestovali voči brutálnemu policajnému zásahu pri zatýkaní Afroameričana Georgea Floyda.

Ten neskôr podľahol zraneniam pri prevoze do nemocnice.

Chára: Necítim sa na uliciach nebezpečne

Súvisiaci článok Podpora prišla aj od Cháru. Gerrard, James a ďalší sa zapojili do blackoutu Čítajte

"Stojím za čiernou komunitou. Na životoch týchto ľudí záleží. Už 13 dní som chorý z vraždy Georgea Floyda. Premýšľam o tom, čo sa stalo a hľadám vhodné slová. Stále s tým vnútorne bojujem. Rasizmus na tomto svete nemá svoje miesta," skonštatoval Zdeno Chára na svojom instagramovom profile.

Chára priznal, že aj on mal ako cudzinec problémy adaptovať sa po príchode do Severnej Ameriky. Zároveň však dodal, že to nebolo pre farbu pleti.

"Necítim sa na uliciach nebezpečne, ale ten pocit by nemal zažívať nikto. Musíme načúvať jeden druhému a vzájomne si prejavovať úctu. Rovnosť medzi ľuďmi musí byť priorita. Čokoľvek iné je neprijateľné," doplnil 43-ročný veterán v službách víťaza základnej časti v dosiaľ neukončenej sezóne 2019/2020.

Z pochodu má dobrý pocit

Chára dodal, že z nenásilného pochodu proti rasizmu má dobrý pocit.

"Obohatilo ma to. Nielen, že som sa stretol s ľuďmi s jasným postojom, ale spolu sme aj konverzovali a vzájomne sa niečo naučili. V tomto bode to však nesmie skončiť. Budeme v tom pokračovať," reagoval víťaz Stanleyho pohára z roku 2011 a dvojnásobný strieborný medailista z MS.

Portál Boston.com rovnako uvádza, že Chárov dlhoročný spoluhráč v tíme Bruins Patrice Bergeron venoval 50 000 USD pre skupiny bojujúce za sociálnu spravodlivosť.