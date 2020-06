Kam odídu Slovan či Trnava? Česká futbalová liga ich nepotrebuje

Po pandémii je možné všetko.

8. jún 2020 o 14:30 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Najlepšie slovenské futbalové kluby reálne uvažujú o odchode z domácej Fortuna ligy do zahraničnej súťaže.

K tejto úvahe ich prinútilo súčasné fungovanie najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej viaceré kluby živoria a ohlasujú finančné ťažkosti.

„Určite nechceme hrať len poloprofesionálnu súťaž, ktorá nám reálne hrozí,“ priznal pre SME generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší.

Už počas koronakrízy sa v podobnom duchu vyjadril aj majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi, ktorý predostrel nápad o stredoeurópskej lige.

„Mohli by sme vytvoriť spoločnú ligu s Čechmi, Rakúšanmi a Maďarmi. To je cesta pre strednú Európu. Má to ekonomické i kvalitatívne dôvody,“ potvrdil Világi pre RTVS.

Slovan potrebuje väčšiu konkurenciu

Slovan chce väčšiu konkurenciu, ktorá mu v posledných dvoch sezónach chýba. Vo Fortuna lige je suverénny.

Pred víkendovým reštartom súťaže má komfortný desaťbodový náskok pred druhou Žilinou, pričom na jeseň zvládal aj náročné zápasy v pohárovej Európe.

„Mať v lige väčšinu klubov s ambíciou výchovy hráčov a iba jeden klub s európskymi ambíciami, to sa len ťažko dá pripraviť na európske zápasy,“ vraví Kmotrík ml.

Aj preto sa Slovan obzerá po okolitých krajinách, kde sú viaceré ambiciózne kluby, ktoré by zaručili atraktívne zápasy.

„Možnú alternatívu by sme hľadali v Česku alebo v Maďarsku, kde k tomu pristupujú zodpovedne. Je tam záujem divákov, sponzorov i veľká podpora štátu. Ideálne by bolo, keby tri či štyri kluby zo Slovenska vstúpili do rovnakej súťaže,“ dodáva Kmotrík ml.

Kam chce ísť Trnava?

K myšlienkam vedenia Slovana a Dunajskej Stredy o pôsobení v zahraničí sa pripája aj ich ďalší rival – Spartak Trnava.

„Vnímame, že slovenský šport je v porovnaní s ostatnými krajinami značne podvyživený a práve v tomto kritickom čase sa vypuklejšie ukazuje, aký má náš štát postoj k športu,“ reagoval riaditeľ klubu Milan Cuninka.

„Cítime, že sme v spoločnosti na poslednom mieste. Ak by to takto malo pokračovať, je pochopiteľné, že sa budeme zamýšľať nad možnosťami, ako futbal zachrániť,“ pokračoval Cuninka.

Vedenie Dunajskej Stredy hovorí o stredoeurópskej súťaži, funkcionári Slovana špekulujú o českej a maďarskej lige.

Aké predstavy majú v Trnave?