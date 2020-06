Najväčšie víťazstvo dosiahol žolík z Argentíny v malej slovenskej dedinke

Hrbatý hral po rokoch v extralige.

8. jún 2020 o 16:56 Viktor Kiššimon

MATÚŠKOVO. Mal osem rokov a doma v meste Tucuman na severe Argentíny pozeral televízny prenos zo zápasu Rogera Federera s Dominikom Hrbatým z turnaja ATP v Cincinnati.

Slovenský tenista vyhral a Federicovi Boscarinovi to utkvelo v pamäti.

Ani náhodou si nemyslel, že o šestnásť rokov neskôr si v malej dedinke pri Galante v zápase 1. kola slovenskej tenisovej extraligy zmeria sily práve proti niekdajšiemu dvanástemu hráčovi sveta, ktorého poznal len z televízie.

"Zavolal mi známy, že pre pandémiu koronavírusu zostal v Bratislave trčať jeden šikovný tenista a či ho nechcem do tímu. Povedal som, prečo nie," opisuje šéf a mecenáš klubu TK Draci Matúškovo Ivan Zelenák cestu, ako sa Boscarino dostal do mužstva.

Sparingpartner s vysokoškolským titulom

Argentínčan hral v kariére maximálne turnaje úrovne Futures. V osemnástich dal prednosť vzdelaniu, vďaka tenisu sa dostal na americkú univerzitu a v New Orleans vyštudoval manažment.

Potom začal trénovať a stretol sa so slovenským trénerom Vladimírom Pláteníkom, ktorý ho pozval do svojej akadémie do Bratislavy, kde robí sparingpartnera Anne Blinkovovej.

Ruske patrí 61. miesto v rebríčku WTA.

Na najväčšie víťazstvo v živote si musel počkať do 24 rokov. A, paradoxne, prišlo v dedinke Matúškovo.